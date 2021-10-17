台股15日止穩大漲，倫元投顧分析師陳學進指出，大盤已進入最後壓縮段，後續可望在「跌深股反彈、強勢股續強」帶動下，展開強勁反攻。本周投資組合前兩大為朋程（8255）、宏旭-KY（2243），再選入漢磊（3707）、智原（3035）與陽明（2609）。
台積電法說會報喜，重申晶圓代工產能也將吃緊至2022年，「打臉」外資庫存修正、砍單說。台積電第三季營收再創新高，毛利率也回升至51.3％。展望第四季，預期營收有望續創新高；毛利率將達51～53％、營益率39～41％，營收逐季成長可期。
加權指數自7月15日18,034點前高拉回修正已達13周，大盤進入最後壓縮段，且隨眾多跌深股陸續止穩反彈、不再破底，15日終於開高大漲近400點，重返16,700點關卡，顯示台股已出現反彈契機、多空即將攤牌。
展望後市，大盤15日在台積電、聯電、世界等權值股領軍下大漲，突破5、10日線，跌深股也接連止穩。雖台股上檔月、季線仍呈現蓋頭反壓，預期直接「V轉」機率不高，惟當個股「弱不再弱、強能續強」，研判只要後市不再出現重大利空，台股便能展開反攻。
選股方面，不論是績優成長股、弱勢跌深股等，都可望有強彈機會。
投資人可聚焦晶圓代工漲價受惠族群，包括智原、景碩、世界、中美晶、合晶、中探針，以及電動車概念股漢磊、德微、強茂、朋程、順德、界霖、美琪瑪、康普、健和興、貿聯-KY、廣宇、乙盛-KY。
(時報資訊)
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