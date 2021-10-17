台股短線橫向盤整，並試圖開始反覆打底，上周上漲140點，收在16,781點，啟發投顧分析師楊基政認為，大盤上有月、季線反壓，下有200日均線多空爭奪戰，只要沒有新弱勢族群出現，本周仍應以橫盤整理機會居大；本周投資組合前兩大為撼訊（6150）、大立光（3008），再選入台肥（1722）、台積電（2330）與聯茂（6213）。

台股受制月、季線反壓呈弱勢整理格局，並反覆測試200日均線支撐，但隨著9月營收公布，業績成長股短線反彈，權王台積電法說釋出佳音，加上美股三大指數站回月線條件達成，大盤已具挑戰月線的契機。

月線作為台股多空分水嶺，對於中期趨勢格外關鍵，若要扭轉月線與季線，應有權重指標股明確表態，才有機會挑戰二道重要關卡，因此作為多頭精神指標的台積電本周若能維持在均線交叉處上方進行整理，將有助供應鏈與大盤反彈氣勢。此外，外資是否轉賣為買也攸關台股後續表現，20日與21日附近，加權指數的月線與200日均線即將在16,650點附近交叉，屆時收盤位置能否收在此點之上將對後續趨勢影響極大。

個股方面，部分跌深股開始進行反彈外，強勢股續攻，惟追價力道略顯不足，弱勢指標如大立光、智邦、華新科、日月光等龍頭股不再破底，反彈契機可期。操作上以少數資金短打9月營收亮眼，第四季具題材的個股，包括特幣漲價概念股撼訊、微污染防制概念股華景電等，待大盤攻克月線反壓再進行加碼，以及觀察指標股是否再次破底。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意