台股15日在權王台積電法說行情發威下啟動「絕地大反攻」，權值股「睡獅甦醒」、跌深股「落底反彈」，加權指數大漲近400點，一舉飛越16,700點關卡以及5、10日線，連續破底危機暫除。
不過，法人分析，台股後續將進入16,800點頸線與月線16,831點反壓區，加上成交量未能放大至3千億元以上，預期大盤短線仍將維持高檔震盪格局，後續則端看與台股高度連動的美股科技股走勢而定。
摩爾投顧分析師張志誠本周再度續留兩檔散裝航運股裕民、中航，並新選入封測廠精材、IC載板廠欣興、電線電纜廠華榮，看好9月營收繳出亮眼成績單、法人於低檔承接之個股；整體持股比例再提升至100％，五檔占比平均分布於19％～21％之間。
證券分析師黃勇文本周則是選入ASIC廠智原、具第三代半導體題材的漢磊、電子通路商精技、連接端子廠中探針、星鏈概念股台揚，在台積電法說會釋出樂觀展望下，選擇布局多檔晶圓代工漲價受惠股；整體持股比例為99.8％，投組中以台揚占比17.5％為最低，其餘四檔則落在19％～22％。
啟發投顧分析師楊基政續留上周表現最佳的「挖礦概念股」撼訊，並新選入光學廠大立光、具資產題材的台肥、權王台積電、銅箔基板大廠聯茂，布局9月營收亮眼、第四季具題材之個股，並看好跌深股可望反彈；整體持股比例90.5％，投組首重撼訊，占比達33.9％，其餘四檔介於11％～21％。
倫元投顧分析師陳學進於本循環「最終一戰」則選入車用整流二極體龍頭朋程、汽車鈑金模具廠宏旭-KY、功率半導體廠漢磊、ASIC廠智原、貨櫃航運陽明，看好鴻海科技日將帶旺的電動車概念股；整體持股比例為99.5％，五檔個股占比平均分布於17％～22％之間。
逐洞賽第11洞結果出爐，台股上周雖連三日開高走低，惟在15日大漲393點、收一根帶量紅K棒助攻下，周線仍成功收紅。4位達人中，由楊基政以2.32％的報酬率奪下單周冠軍，陳學進、張志誠、黃勇文則分別以-2.92％、-4.33％、-6.86％，位居第二至四名。
台股上周在晶圓代工龍頭台積電法說會「神救援」下驚喜「逆轉勝」，激勵晶圓代工族群集體「沾光」。
逐洞賽第十一洞結果揭曉，由戰績領先的楊基政再下一城，一人獨拿5洞冠軍，已確定取得本循環最多洞冠軍頭銜，且累計績效亦最高，率先取得一個晉級名額，立於不敗之地。
本循環進入「終局之戰」，張志誠、黃勇文、陳學進分別擁有3、2、1洞冠軍，就看哪位達人能在本周奪下最終勝。
(時報資訊)
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