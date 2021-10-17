上周台股大盤表現十分戲劇，連續四根黑K棒，就在市場哀鴻遍野之際，15日來個回馬槍，一天就上漲了393點，讓周線由逆轉正，指數由黑轉紅，周線收漲140點，但量能並未同步表現。
此種走勢十分符合【山地剝】周卦的特質，上半周的剝落，卻在「短線上的能量有利多方」的情況下，指數由黑轉紅，市場氣氛也轉為樂觀。十分有趣吧！「另類觀點」就是這麼有趣，而《易經》占卜的訣竅也在此，絕對不應該看壞說壞，許多時候壞卦也容易出現預期外的好表現。
時序進入10月倒數第二周。【山天大畜】年卦的時序中依舊處於空方的氣勢範疇，因此短線上的舒緩，並不代表後市就可樂觀而毫無顧忌地運作。
不過幸運的是，10月的【地風升卦】卦象中卻進入了短線有利可圖的時段，因此不論後勢如何，最起碼對於月卦的本周而言，是屬於短現有利可圖的時段。然而即便如此，還是有必要參考本周的投資求財卦象，而這就是「另類觀點」謹慎的地方。除了要看年卦，還要參考月卦與周卦。
【地山謙】是台股本周投資求財卦象。對於事務的執行而言，這是個以退為進的卦象，因此算起來是好卦。不過對於投資求財而言，就未必如此了。
只因為投資求財的本身，以多方為主要精神，因此謙虛不會是盤勢應該有的表現。而再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺同樣也是如此。
雖然上漲與拉抬指數的元素十分明顯，卻因為缺乏了多方的後繼力道支援，因此利多不漲或漲幅不如預期的現象容易出現。雖然卦象中的空方並不為禍作亂，因此大跌不易，然而上漲依舊有壓。
這個時候最為理想的趨吉避凶，將會是設妥區間並且確實執行，則短線機會財利可期。
(時報資訊)
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