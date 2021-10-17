全球MOSFET由歐洲、美國與日本廠商主導，以2020年營收來看，前五名廠商分別為Infineon、STMicroelectronics、Renesas、Microchip、ON Semi，其中Infineon在2020年成長率之所以能達到19％，主要是併購Cypress和產品組合整合帶來的效益。2021年是MOSFET備受關注的一年，身為功率半導體龍頭的Infineon，憑藉多樣化產品組合，在全球MOSFET市占將達到26％；此外，ON Semi、STMicroelectronics、Toshiba、Renesas分別約占13％、10％、7％、6％，而Vishay、Alpha & Omega Semiconductor（AOS）、Nexperia、ROHM、Microchip也是前十大排行榜上有名。

台廠方面，由於國際IDM廠商在5G、電動車等高階市場的MOSFET訂單已相當強勁，目前產能供不應求，因此難以供應中低階的消費性電子市場，因此部分MOSFET訂單順勢由台系MOSFET廠商承接，包括大中、杰力、富鼎、尼克森營收頗豐。

2021上半年台系MOSFET廠商由於訂單滿手，營收皆維持在高檔水平，毛利率更是大幅躍進。

2021下半年因MOSFET大多仍在8吋晶圓代工廠投片生產，產能依舊吃緊，加上IDM廠商2021年6月起就陸續調漲MOSFET報價，台系廠商在2021年第三季也跟上漲價，漲幅約莫10％，總體2021年第三季營收有望改寫歷史新高，毛利率亦可維持在高檔，2021年第四季更有機會達淡季不淡的水平。

(時報資訊)

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