2020年第三～四季各品牌商與系統廠啟動備貨以供消費性電子市場所需，MOSFET市況復甦，全球MOSFET季出貨量達百億水平；2021年第一～二季需備貨與補足庫存，整體出貨量分別達到109億顆和108億顆。
進入2021下半年，雖2021年第三季為傳統電子業出貨旺季，然由於新冠肺炎疫情在馬來西亞造成嚴重影響，而馬來西亞是IDM廠商生產重鎮之一，Infineon、Renesas、Toshiba等廠商在當地設有MOSFET晶圓廠或封測廠，供貨動能全面受限、交期延長，故2021年第三季MOSFET出貨量可能不若往年成長顯著，估僅能維持在105億顆水準，季減3％。
◆低電壓MOSFET應用廣泛
第四季若馬來西亞的新冠肺炎疫情能緩解，各廠產能利用率能有提升，在IDM廠商MOSFET交期順暢下，出貨量應能維持與2021年第三季相同水平，否則仍需留意交貨日期存在繼續延長的可能性。
MOSFET依電壓（Vds）區分為低電壓（Vds＜40V）、中電壓（40V＜Vds＜400V）與高電壓（Vds＞400V），愈往高電壓所需的技術、結構、材料更為複雜，目前材料大部分仍採用矽（Si），並往第三代半導體碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）發展為趨勢。
低電壓MOSFET應用廣泛，因數量龐大故市場占比最高，2021上半年消費電子市場需求強勁，低電壓MOSFET相對需求也較迫切，市場規模成長幅度也較明顯，Vds＜40V的MOSFET於2021年市場規模將達36億美元；此外，中電壓與高電壓MOSFET大量使用在工業、電網、基地台、汽車、電動車等領域，市場需求亦逐年成長，已然成為2022年各廠商重點發展項目之一。
原本在4G時期，低電壓MOSFET應用在充電線材、行動電源內，為消費性電子進行充電使用，由於技術門檻較低，逐漸被中國廠商以價格戰把持市場，不過現在進入5G衝刺時期，為取得Type-C規格的快充認證，加上歐盟擬立法統一採用Type-C，低壓MOSFET的耐電壓能力與散熱性能開始受品牌商與系統廠要求，故除了原本就有深厚技術水平的IDM廠商，台灣MOSFET廠商也順勢切入此領域，ASP更是跟著水漲船高。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：