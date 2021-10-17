2020年第三～四季各品牌商與系統廠啟動備貨以供消費性電子市場所需，MOSFET市況復甦，全球MOSFET季出貨量達百億水平；2021年第一～二季需備貨與補足庫存，整體出貨量分別達到109億顆和108億顆。

進入2021下半年，雖2021年第三季為傳統電子業出貨旺季，然由於新冠肺炎疫情在馬來西亞造成嚴重影響，而馬來西亞是IDM廠商生產重鎮之一，Infineon、Renesas、Toshiba等廠商在當地設有MOSFET晶圓廠或封測廠，供貨動能全面受限、交期延長，故2021年第三季MOSFET出貨量可能不若往年成長顯著，估僅能維持在105億顆水準，季減3％。

◆低電壓MOSFET應用廣泛

第四季若馬來西亞的新冠肺炎疫情能緩解，各廠產能利用率能有提升，在IDM廠商MOSFET交期順暢下，出貨量應能維持與2021年第三季相同水平，否則仍需留意交貨日期存在繼續延長的可能性。

MOSFET依電壓（Vds）區分為低電壓（Vds＜40V）、中電壓（40V＜Vds＜400V）與高電壓（Vds＞400V），愈往高電壓所需的技術、結構、材料更為複雜，目前材料大部分仍採用矽（Si），並往第三代半導體碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）發展為趨勢。

低電壓MOSFET應用廣泛，因數量龐大故市場占比最高，2021上半年消費電子市場需求強勁，低電壓MOSFET相對需求也較迫切，市場規模成長幅度也較明顯，Vds＜40V的MOSFET於2021年市場規模將達36億美元；此外，中電壓與高電壓MOSFET大量使用在工業、電網、基地台、汽車、電動車等領域，市場需求亦逐年成長，已然成為2022年各廠商重點發展項目之一。

原本在4G時期，低電壓MOSFET應用在充電線材、行動電源內，為消費性電子進行充電使用，由於技術門檻較低，逐漸被中國廠商以價格戰把持市場，不過現在進入5G衝刺時期，為取得Type-C規格的快充認證，加上歐盟擬立法統一採用Type-C，低壓MOSFET的耐電壓能力與散熱性能開始受品牌商與系統廠要求，故除了原本就有深厚技術水平的IDM廠商，台灣MOSFET廠商也順勢切入此領域，ASP更是跟著水漲船高。

(時報資訊)