MOSFET是最常見的金屬氧化物半導體場效電晶體，終端應用在工業、汽車、消費性電子、通訊等領域，對MOSFET皆有不同的效能要求，數量上的需求也日益高漲。目前由於晶圓代工產能緊缺、新冠肺炎疫情影響，MOSFET交期普遍延長至26周以上，甚至最長達52周，顯示市場需求強勁，產品報價也逐漸提高。
根據TrendForce研究顯示，MOSFET、IGBT與Bipolar屬於功率半導體元件（電晶體領域），用來做為半導體開關，其中MOSFET長年占比超過五成，2020年占52.9％，2021年由於市場需求旺盛，占比有望小幅提升至54.2％。
TrendForce進一步表示，2020年全球MOSFET市場規模為79億美元，與2018、2019年相近，2021上半年由於消費性電子市場需求居高不下，MOSFET無論是在出貨量或平均售價皆有成長，2021年整體市場規模將達97億美元，年成長22.8％。展望2022年，消費電子市場需求預計持穩，車用市場將接續消費電子市場需求，成為MOSFET成長主要推動力，整體MOSFET市場規模將達100億美元。
(時報資訊)
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