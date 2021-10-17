一、工商企業
◎上銀科技中國總經理彭彥祺卸任，由陳宏明新任。
◎長佳副總經理由謝宗哲新任。
◎新洲內部稽核主管邱俊翔辭職。
◎幃翔財務主管、會計主管李碧珠辭職，分別由張素如及許宸語新任。
◎元創精密重要營運主管王東沅及賴成志卸任。
◎天宇研發主管鐘彥雄卸任，由吳祖璋新任。
◎藥華醫藥內部稽核主管陸明山卸任，由游茜如新任。
◎清淨海董事長劉潔芝辭職，由李臺平新任。
◎鹽城碩鑽電子材料總經理陳逸舟卸任。
◎森霸電力總經理溫永彰退休。
◎咖碼內部稽核主管由吳驊新任。
◎瑞寶基因會計主管張文瑜卸任，由江杰仁新任。
◎尖端醫副總經理黃濟鴻辭職。
◎鋒魁科技內部稽核主管曾任君卸任，由陳宜嫺新任。
◎鈺緯發言人張重德卸任，由麥聖御新任。
◎台生材總經理由林志茂新任。
◎御頂國際發言人及公司治理主及財務主管童鈺惠辭職，由徐瑞雯新任，副總經理林建勝辭職。
◎雙美董事長林協健辭職，由林金翰新任，副董事長由林金翰新任。
◎上鋌營造財務暨會計主管張有成辭職。
◎益張內部稽核主管林峻葦辭職，由蘇明宏新任。
◎祺驊董事長徐鉦鑑辭職。
◎新鉅科技研發主管王聖安卸任，由范國富新任。
◎上揚發言人池曉鈴卸任，由林峰琦新任。
◎聯發國際研發主管由王家宏新任。
◎金品軒鍊金廠會計主管邱顯金辭職。
◎合勤科技總經理林錦蘭卸任，由Karsten Gewecke擔任，營運長由林錦蘭新任。
◎美利達研發主管陳丞斌退休，由吳聿凡新任。
◎理銘內部稽核主管吳宗益辭職。
◎光隆會計主管李宗恆卸任，由宋佳怡新任。
二、金融機構
◎華泰商業銀行財務主管張智能退休。
◎合作金庫證券發言人李新仁卸任，由賴季玲新任。
(時報資訊)
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