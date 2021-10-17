當學生開始接種BNT疫苗之後，各產險業者陸續在各公司官網設網路投保專區，讓民眾為未滿20歲子女投保疫苗險，由於網路投保方便，滑滑手機5分鐘則完成投保，但產險業者建議民眾若透過網路投保疫苗險應仔細留意三事項。
第一事項投保疫苗險之後何時生效，兆豐保險建議，必須要在施打前一天投保疫苗險才能享有完整保障。
因為疫苗險屬於健康保險，當天投保的生效日在當天晚上12點，所以打疫苗當天才投保，保障期間是在接種疫苗的隔天凌晨才開始計算，這會造成該劑施打後若出現狀況將不在保障範圍內。
第二事項是留意保單契約文字。兆豐保險說，過去接種疫苗常有「不良事件」、「不良反應」的爭議，「不良事件」是泛指疫苗接種後，身體所出現負面的症狀或疾病，但未必與疫苗接種有直接的因果關係，可能只是剛好出現在疫苗接種後的巧合，也就是說「不良事件」與「疫苗接種」雖然在時序上有關聯性，但兩者間不一定有因果關係；而「不良反應」則是指接種疫苗後發生的有害反應，且與接種疫苗具有合理的因果關係。
綜上，「不良事件」在理賠上的認定比較寬，以台灣為例，每打100萬劑疫苗會大約會發生570件的「不良事件」及2.3件的「不良反應」，若是疫苗保單中是「不良事件」對被保險人比較有保障，而兆豐保險的疫苗險理賠「不良事件」。
第三事項留意理賠住院的天數。根據兆豐保險統計，因施打疫苗而住院的天數大多為3～8天，占全部理賠申請的73％，但住院超過10天以上的佔比也高達22％，可見接種疫苗後，身體可能出現的負面反應不容小覷，也有個案在醫院接受治療長達31天才出院，若有保險理賠，才能讓這些民眾無後顧之憂在醫院接受治療，無須為住院的高額費用煩惱。
兆豐保險說，該公司疫苗險提供接種疫苗28天內的住院費用，且每天定額給付住院保險金為3仟元，若入住加護病房或負壓隔離病房還有加倍給付，如情況嚴重不幸導致死亡，則有定額30萬元的殯葬費用補貼；此外，也不限施打劑數，家中有年滿12歲就可透過網路投保疫苗保險。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：