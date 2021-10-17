目前已有逾五成的國內民眾打過第一劑新冠肺炎疫苗，但由於病毒不斷變異，全世界仍出現許多已接種過疫苗卻又確診的突破性感染案例。因此，病毒共存將是後疫情時代的新常態，產險業針對突破性感染風險，推出升級版疫苗險，並擴大至提供法定傳染病確診保障。

目前疫苗險多半是針對新冠疫苗且保障期是一年、二劑，不過，未來施打新冠疫苗可能打超過二劑以上，而且從10月份開始施打流感疫苗，因此，產險業者也陸續推出新疫苗險以符合民眾現實的需求。

旺旺友聯產險則是在政府放寬疫苗施打年齡至12歲以上的青少年族群施打時，則再推出小資方案，年保費只要81元。

旺旺友聯推出「疫苗險」雙方案，針對施打疫苗所衍生的不良事件，給予國人全面的保障，旺旺友聯指出，民眾只要上網註冊成為會員，就能用手機幫未成年子女輕鬆投保疫苗險，就有一整年防護。「小資方案」只要年繳81元，住院5日領1.5萬、注射後染疫領1萬、死亡領5萬；「超值方案」年繳318元，住院5日領6萬、注射後染疫領3萬、死亡領30萬；並將投保年齡放寬到0～80歲。該公司理賠認定也從寬，期滿足全體國人的需求，全面守護台灣防疫新生活。

國泰產險BeSafe平台也有推「享安心疫苗保障」未成年子女方案，從0到19足歲皆可，國泰產險說，青少年可線上投保疫苗險商品與成年人略有不同，保費是較便宜的167元。除保障內容不包含住院補助保障外，其餘項目包含「住院日額、加護病房住院日額、以及喪葬費用」皆與成人版方案相同。

新光產險配合政策下修「疫苗險」網路投保年齡至3歲，開放父母作要保人，幫未成年子女投保，並規劃子女專案，最高保障30萬元，保費159元。

南山產物則在近日推出新版疫苗險及針對中小企業主的停業損失風險，同步升級企業防疫保單，為個人健康與企業營運打造雙重防護網。

南山產險表示，「金疫苗2.0」專案，除了針對施打疫苗後出現不良事件提供「住院日額保險」、「住院關懷保險金」及「殯葬費用」等保障外，更針對突破性感染風險，增加法定傳染病確診之「定額補償」、「住院日額保險」及「住院關懷保險金」保障。也就是說，保戶若在國內接種法定傳染病疫苗後，仍於180日內確診而導致住院，即依投保方案獲得一筆2萬至5萬元之定額給付，並按其實際住院日數獲得保險給付，前七日住院日額保險金依投保方案為每日2千元至5千元、第8～14日則加倍給付，若連續住院3日（含）以上，另會定額獲得一筆6千元至1萬5千元之住院關懷保險金。

南山產物「金疫苗2.0」專案投保年齡為3～80歲，讓父母也可在疫苗施打前替子女投保；此外，針對疫苗不良事件的保障範圍也更廣所保障的疫苗不僅限於新冠肺炎，更包含中央衛生主管機關核准且在國內接種之疫苗。若保戶在保單有效期間內，於國內接種一般疫苗14天內、或新冠肺炎疫苗28天內發生疫苗接種不良事件而導致住院時，將依住院天數給付保險金。另針對中小企業因疫情導致的停業風險，該公司也推出進階版防疫保單「金防疫2.0」。

南山產險表示，隨著疫情趨緩，學校、幼兒園逐步解封，餐飲及育樂遊戲場所亦配合防疫措施開放，與病毒共存的新常態下，企業仍應規劃足額的費用補償保險以因應染疫風險。

南山產表示「金防疫2.0」專案依保額區分三種方案，提供「停業費用補償」與「消毒費用補償」保障。

若業主或其員工因罹患法定傳染病、導致營業處所遭強制撤離處置，將依投保方案提供定額停業費用補償金。此外，若業主或其員工因罹患法定傳染病、或與確診者接觸且被要求居家隔離，又或因確診者足跡曾至營業處所，導致營業處所遭主管機關執行或要求實施消毒，將依投保方案提供定額消毒費用補償金。

(時報資訊)