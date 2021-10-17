上周雙十節後台股先跌後漲，尤以15日反映台積電法說報喜及前一日美股大漲，指數強勢攻堅大漲站上16,700點及周K線連兩紅；本周盤勢續攻萬七及月線關卡，市場聚焦台積電續揚行情及內資動向等兩大因素。
上周僅四個營業日，在15日外資大舉買超278.8億元，扭轉周外資累計轉為買超59.5億元，而投信及自營商同期間累計各買超22.6億元、賣超5.8億元，也中止三大法人自9月中旬以來連四周賣超（累計賣超達1,588億元），上周法人買超76.4億元。
台積電法說報喜，第三季營收4,146.71億元、稅後盈餘1,562.59億元雙創新高，平均毛利率51.3％季增1.3個百分點，台積電預期第四季營收及毛利率將持續成長，且產能吃緊會延續到2022年。法說後帶動當日台積電ADR上揚，以及15日現貨股價彈升到600元，一舉站回月線及季線上，也激勵台股指數大漲393點。
外資中止連四日賣超台積電，15日轉買超3萬3,738張，也讓10月來外資累計賣超量縮減為2萬1,245張，投信及自營商同期間累計買超5,300張、4,080張，10月來三大法人淨賣超量縮減為1萬1,865張。本周台股指數持續挑戰16,800點上反壓及接續的萬七以及月線（17,112點）關卡，市場多寄望台積電續揚行情。
其次，10月來投信買超達133億元，由於布局題材個股多為波段操作，因此投信續買動作，也受到市場關注，以及攸關個別題材股行情。
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