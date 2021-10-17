目前市場高度關注供應鏈問題與通膨壓力兩大因素，對全球經濟的影響程度有多大，及會否加快各國提前採取緊縮貨幣政策的速度。歐美亞主要國家本周公布與通膨相關數據，已成為現階段市場觀察的重點所在。
外界預期聯準會（Fed）最快11月開始縮減買債規模，投資人對有關美國經濟表現的數據十分重視，主要是要觀察數據是否出現重大變化，從而影響Fed的貨幣政策態度與立場。
美國9月非農就業人數據明顯低於市場預期後，外界開始擔心美國勞動市場是否出現變化，因此21日公布近一周初領失業救濟金人數頗受重視。
此外，外界關注不動產行情，本周與美國房市相關數據，包括18日公布10月NAHB房市指數，19日的9月房屋開工與營建許可，和21日的9月成屋銷售。美國18日公布9月工業生產，21日為10月費城Fed製造業指數，和22日的10月Markit製造業、服務業與綜合等採購經理人指數（PMI）均為反映上述變化的指標，其中又以PMI最受矚目。
美國以外，22日公布10月PMI的國家與地區，還有澳洲、日本、英國、法國、德國與歐元區。市場對全球主要國家的經濟變化相當重視，因此當天集中公布多國製造業與服務業PMI數據結果好壞，勢對金融市場帶來重大影響。本周與通膨相關數據，包括德國與英國20日公布的9月生產者物價指數（PPI）。另外，歐元區和英國也將在同一天公布9月的通膨率。
(時報資訊)
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