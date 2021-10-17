Google一年一度的硬體產品發表會將於台北時間20日（周三）凌晨登場，預期發表會將亮相旗艦手機Pixel 6系列，這是Google第一次在自有品牌手機中，用上號稱內部研發長達四年的處理器Tensor，在AI與機器學習的效能表現備受注目，或也會發表第二代手機無線充電支架Pixel Stand、整合性服務Pixel One。
Google自從推出串流棒Chromecast、智慧家用硬體產品線Nest、筆電PixelBook、Pixel手機、TWS耳機以來，近年來每年10月都是各種硬體新品大爆發之時，不過就Google的預告來看，今年的發表會似乎僅著重在新款手機，尤其是Pixel 6系列以及與手機相關的配件與服務。
Pixel 6系列最大賣點就是首度搭載Google內部開發、交由三星代工的處理器Tensor，Tensor處理效能不一定是市面上最佳，但以Google硬體產品向來為該公司AI與機器學習從雲端落地的最佳示範場域，近年為隱私之故，Google甚至挑戰不聯網，只在硬體上運作AI、機器學習，可預期Google應該為自家Tensor做了許多優化AI與機器學習的調教，成果可望在20日凌晨的發表會中一窺究竟。
Pixel 6將有兩個版本，包括螢幕為6.4吋、主相機雙鏡頭的Pixel 6，以及螢幕為6.71吋、主相機為三鏡頭的Pixel 6 Pro，兩款都搭載Google開發的Tensor處理器，Pixel 6系列不僅是Google首款的防水手機，也是第一次用上Android陣營相機主流5000萬畫素、超大光圈的晶片，搭配Google知名的計算攝影軟體能力，拍照與錄影效果備受期待。
(時報資訊)
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