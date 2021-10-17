光輝十月迎來連續多日無本土新冠肺炎確診個案，民眾極高意願的大規模疫苗接種，讓同時上路的振興五倍券「實用的不得了」，內需消費熱絡超過預期，中華經濟研究院7月間對2021年臺灣經濟預測提出的三個模擬情境，其中第三個情境「疫情持續改善與可控，政府推出振興方案」，包括擴增支出約1,500億元，則經濟成長率將由基準預測的5.16％，全年GDP年增率將進一步增加至5.86％。目前看來，此項模擬近乎成真，應能成為中經院最新估測的2021年台灣經濟年增率。

中華經濟研究院訂於20日（周三）公布2021年第四季台灣經濟預測，會中除發表2021年第四季的臺灣經濟預測數據，並探討2021年經濟展望及其影響因素，對於2022年的台灣經濟成長率也將做出初步預估，會議由中華經濟研究院長張傳章主持，邀請國發會、金控經濟學家等共同參與討論。

隨著新冠疫情全球大流行的高度不確定性，加上非典政經情境一再發生，中經院對2021年台灣經濟預測自第一度上修全年估值，從2.33％上調至3.42％之後，每一季公布都上修一次，及至2021年7月已達5.16％，此次的第四季公布，若確定上修，將是第五度上修，打破歷年紀錄。

實際上，近兩年台灣經濟成長強勁動能，國際組織IMF等都跌破眼鏡，從2020年第一季疫情剛起，台灣GDP年增估值被判定負成長，及至2021年上半年國內外機構一片看好，2021年經濟成長率預測值介於3.5％～8.0％，主要來自外貿部門的「大力支援」。中經院、台經院等國內經研機構進一步指出，國內投資更是扮演重要支撐，在科技產業持續信進製程等因素，投資成長率由2020年4.52％續增至6.85％，其中民間投資成長8.01％，貢獻顯著。

中經院7月間率先提醒，在基期墊高下，2021年經濟趨勢將呈現逐季下緩趨勢，第一季成長率8.92％、第二季約為6.10％，三、四兩季成長率約為3.17％、2.94％，且國內需求因民間消費活動受疫情干擾，年增率在上半年為負成長（-2.42％）。以目前10月的情況來看，出口成長雖有稍微放緩，生產廠商還是趕著出貨，隨著疫情獲得控制、疫苗接種率接近預設目標，部分開放觀光景點、內需經濟活動，服務業就業機會大增，內需消費市場的熱度大升，佐證了年中估測的「外熱內回溫」的2021年經濟成長態樣。

(時報資訊)