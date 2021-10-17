經濟部20日（周三）將公布9月外銷訂單統計。隨著各國加速疫苗施打及陸續推動振興方案，有利全球景氣穩健復甦，預估9月外銷訂單金額為580億～595億美元，年增15.9％～18.9％，動能可望延續，出現連續19個月正成長。
8月外銷訂單來到535億美元，歷年同月新高，年增17.6％，為連續18個月正成長。經濟部統計處表示，隨全球經濟穩定復甦，終端消費動能穩健，帶動科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，加上國際原材物料行情維持高檔，致各大貨品接單續強。
統計處表示，展望未來，COVID-19變種病毒持續在全球蔓延，中美貿易與科技紛爭未解，加上時序進入秋冬，外界對疫情有再升高的疑慮，恐增添全球經貿的不確定性，但隨著各國加速疫苗施打以及陸續推動振興方案，預料有利全球景氣穩健復甦；另外，新興科技應用及車用電子需求仍殷切，加上消費性電子新品陸續上市，以及國際油價及鋼價續居高檔，均可望維繫外銷接單動能。
統計處預估，9月外銷訂單金額為580億～595億美元，年增15.9％～18.9％，這也讓整體第三季外銷訂單金額來到1,668億～1,683億美元，季年增18.2％至19.3％。
據外銷訂單受查廠商對9月份接單看法，預期接單將較8月份增加之廠商家數占19.4％，持平者占59.3％，而減少者占21.3％，按家數計算之動向指數為49.1；按接單金額計算之動向指數則為53.9，預期9月份整體外銷訂單金額，將較8月份增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為52.4、54.2及49.5。
時序進入第四季，外銷訂單的增幅是否會受到2020年高基期影響？統計處認為，2020年12月外銷訂單金額創史上最高紀錄，再加上宅經濟、遠距商機逐漸趨緩，確實有機會使第四季年增率出現逐漸收歛的情況，但整體表現仍需觀察國際景氣後續狀況才能判斷。
(時報資訊)
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