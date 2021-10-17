回顧2021年第三季，全球股市原本呈現上升走勢，但9月份市場波動加劇，回吐大部分的漲幅。美國大型股本季僅小幅上漲0.6％，9月份更是下跌4.7％，成為2021年以來首度出現單月負報酬，也創下2020年3月份以來最大單月跌幅。中國股市單季下跌3.9％，也連帶拖累新興市場股市在本季度下跌6.7％。

觀察9月份股市下跌，部分原因在於貨幣政策環境轉變與通膨引發市場隱憂。但到目前為止，市場尚未出現大規模的減債恐慌。儘管市場偶有震盪起伏，但投資人似乎已逐步調整心態，認清疫情時期的高度寬鬆政策即將告一段落。相較之下，通膨相對具有實質威脅，尤其目前許多產業出現供應鏈斷鏈，進而推升物價。

總經環境與政策趨勢影響股市表現甚鉅。舉例來說，相較於低成長股或價值股，高成長股更容易受到利率攀升的影響。但聯博認為，用短期總經趨勢來評估是否要投資股市並不洽當，因為短期趨勢對企業長期獲利的影響極低。相較於預測股市動向，投資人應該聚焦於發掘相對不受政策、利率或通膨影響的企業。

根據聯博研究結果，倘若通膨長期維持在4％以上，股市表現會受影響，但聯博認為，無論高通膨是暫時還是長期現象，投資人不應該因為通膨隱憂而避開股市。舉例來說，在通膨環境中，企業若擁有實質訂價能力，營運表現將遠優於訂價能力不佳的競爭對手；有些公司可能會受到原物料漲價的拖累；有些企業如大宗商品公司、不動產與銀行業者，則通常能受惠通膨趨勢。

除了全球貨幣政策與通膨升溫疑慮，近期利空頻傳的中國也是投資人擔憂的一大焦點。7月間，中國政府針對補教業與科技業祭出監管措施，股市應聲下挫。到了9月，中國房地產龍頭恒大集團爆發債務危機，導致投資人擔心房地產產業與中國金融體系的穩定性。

投資人對債務危機可能蔓延的隱憂固然可以理解，因為這不僅可能衝擊債券持有人，還有機會加深市場波動。

儘管如此，聯博認為中國的銀行體系或許能夠抵擋壓力。雖然中國政府預計不會出手協助該公司，但預計中國政府將設法避免房地產業崩跌。以中長期來看，淘汰營運難以為繼的企業對整體經濟和產業的財務體質是利大於弊的。

中國在夏天的一連串監管舉動，也需要從整體經濟環境與背景來觀察，實際上，中國突然加強監管的舉動有前例可循。回顧過去幾十年，中國經濟成長快速，政府經常必須調整政策，才能趕上有如光速發展的新興產業。

儘管政策法規動向難以預期，但投資人經過慎選後，可望發掘較不易受監管機構鎖定的個股，尤其是在相對成熟的中國產業如核心消費品、工業與原物料等。

對於易受法規影響但具有吸引力的個股，投資人可在基本面分析中加強風險報酬的考量，再伺機以合理價位布局。

此外，隨著中國政府追求「共同富裕」政策，且推動減碳政策，新法規也有利於部分產業與企業的發展，進而創造出投資機會。

總體來說，經過2021年前三季的漲勢後，現階段投資人仍要特別留意股市回檔風險。但股市長期潛在報酬仍具吸引力，非其他資產所能取代，即使短期會有波動，長期來說還是可望呈現上升趨勢。

聯博建議，在不確定的環境下，不妨藉由專業的主動式投資組合經理，協助發掘當前環境下具有成長潛力的標的，包含抗跌或優質企業，那麼無論選擇成長股導向或是價值股導向的投資組合，中長期來說都可望能從中受惠。

(時報資訊)