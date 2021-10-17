中遠集團旗下貨櫃碼頭營運商：中遠海運港口近日宣布，與德國漢堡港口與物流股份公司（HHLA）簽署協議，中遠海運港口收購德國漢堡港Container Terminal Tollerort貨櫃碼頭（簡稱CTT碼頭）35％股權，作價6,500萬歐元。

中遠海運指出，CTT碼頭地理位置優越，提供便捷的海上通道，其中包括可容納大型貨櫃船隻掛靠，完善的公路、海運、鐵路、水路網路與腹地聯繫緊密。預期交易事項將為中遠海運港口創造新的增長點，並繼續為全球各航運公司提供優質的供應鏈服務。

HHLA則強調，中遠集團入股後，CTT碼頭依然會對其他船運公司開放。HHLA董事長蒂茨拉特（Angela Titzrath）表示，自1982年第一艘中國貨輪停靠CTT碼頭以來，該碼頭如今已經成為中遠船隊的主要靠泊點。HHLA和中遠都將致力於保障CTT碼頭的未來地位，並且推動來自中國的物流與漢堡港更加緊密合作。

德國之聲報導，在此次交易完成後，CTT碼頭的剩餘65％股份仍將由HHLA持有。這筆交易後續仍要獲得德中兩國政府批准。但根據德媒稍早報導，德國總理府、經濟部、交通部、外交部都沒有對這筆交易表示疑慮意見。

(時報資訊)