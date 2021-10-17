中共中央總書記習近平10月9日表示，「祖國完全統一的歷史任務一定要實現」後，對台二把手、大陸全國政協主席汪洋15日在全國對台工作系統表彰會議上重申，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。
習近平9日在紀念辛亥革命110周年大會發表對台談話時指出，以和平方式實現統一，是最符合包括台灣民眾在內的中華民族整體利益。他還強調，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。他表示，台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。
新華社報導，汪洋15日強調，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，要從黨的百年征程中汲取奮進力量，從實現中華民族偉大復興的戰略全域中把準歷史方位，切實擔負起把黨中央對台工作大政方針和決策部署落實下去。
汪洋表示，要深入貫徹習近平關於對台工作的重要論述和在紀念辛亥革命110周年大會上的重要講話精神。要保持戰略定力，堅定必勝信心，科學把握形勢變化，有效抵禦風險挑戰，透過扎實有效的工作，為實現完全統一打牢基礎、積累優勢。
汪洋還指出，要加強黨對對台工作的全面領導，完善工作機制，夯實基層基礎，進一步形成做好對台工作合力。要著力打造一支「政治過硬、能力過硬、紀律過硬」的高素質對台工作幹部隊伍。
(時報資訊)
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