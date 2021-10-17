受到能源供應危機影響及冬季寒流將至，讓市場對煤炭漲價的預期心態高漲，進而推升中國動力煤期貨價格在10月11日至15日當周累計大漲34％，創下有紀錄以來的最大單周漲幅。
綜合陸煤16日報導，自大陸政府在9月中下旬推動「能耗雙控」政策引發多地限電限產，突顯其能源供應困境後，大陸煤炭市場就在高位繼續上探，價格屢次刷新歷史新高。
譬如，鄭州商品交易所（ZCE）的動力煤期貨漲勢不竭，10月15日收漲8％，每噸來到人民幣1,692元，這意謂著10日至15日的五個交易日累計大漲達34％，創下自2013年鄭商所開始交易以來的最大單周漲幅。此外，中國煤炭期貨在當周每個交易日收盤時也都創下新紀錄。
市場人士表示，除了能源供應問題拉高投資人對煤炭價格預期的心理外，即將來臨的冬季寒流也讓東北、華北、西北地區的供暖供電壓力大增。大陸中央氣象台16日繼續發布寒流藍色預警，在冷空氣影響過後，北京17日早晨最低氣溫將降至0℃，而16日至18日大陸中東部地區也將有大範圍大風降溫天氣。
報導稱，今夏以來大陸動力煤供應偏緊、價格高漲，直接影響到多地的電力供應。為了減輕電廠成本過高的壓力，大陸政府稍早宣布15日起實施電價改革，允許燃煤發電交易價格浮動範圍上限擴大到20％，江蘇電力交易中心有限公司15日立刻宣布，電力成交價據基準價上調19.94％。
對此，國泰君安期貨煤焦高級研究員金韜表示，從現貨供需來看，儘管近期大陸煤炭供應有所上升，但產量增加的速度仍較為緩慢。
川財證券指出，目前全力增產是大陸煤炭保供的主要政策基調，但儘管近期多數煤礦努力增加供應，但產量釋放相對有限，加上近日產煤大省山西發生暴雨，多座煤礦停工停產，造成產地供應依舊緊張，產能恢復尚需要時日。
(時報資訊)
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