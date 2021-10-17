陷入債務危機的大陸恒大集團，其總裁夏海鈞日前傳出正在香港與投資銀行和債權人就貸款延期、債務償還事宜，以及可能的重組和資產出售進行磋商，企圖挽救搖搖欲墜的恒大王國。

路透16日引述消息人士的說法表示，夏海鈞是恒大集團董事長許家印的親信，已在香港待了兩個多月，準備就上述項目進行磋商。

其中一名消息人士指出，夏海鈞正在釐清恒大在海外到底還有多少隱性債務，因為許多債務是由恒大子公司出面借貸或發行，就連夏海鈞也並不完全知道這些債務。這位消息人士說，在債務釐清之前，恒大既無法重組，也無法與債券持有人進行協商。

報導引用的數據顯示，恒大集團背負著超過3,000億美元的龐大債務，且目前已有三筆美元債券利息到期未能兌付。對此，恒大集團一直積極出售部分資產以籌到現金，但目前為止效果並不顯著。

最新消息指出，恒大集團所屬恒大汽車，旗下瑞典子公司National Electric Vehicle Sweden AB（NEVS）之前本來有意引入新資金，但NEVS最新表示，正在與美國和歐洲的創投公司和行業合作夥伴就出售事宜進行磋商。消息人士指出，NEVS的估值或高達10億美元。

NEVS首席執行官Stefan Tilk表示，公司仍有資金可以維持一段時間，但已有數名投資者表現有興趣。他表示，正在與公司想法和方向相同，以及希望進入相關領域的創投人士及企業洽談出售或其他融資的可能性。

NEVS在2021年8月裁減300多名員工，占全公司員工半數。Stefan表示，若能度過此次危機，公司或再次招聘員工，達到恒大想要在歐洲建立的規模。

(時報資訊)