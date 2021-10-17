霍巴特（Lauren Hobart）稍早接掌迪克體育用品公司（Dick’s Sporting Goods）執行長一職，她不但是美國大型企業少見的女性領袖，也是這家美國知名體育零售商自1948年創立以來，首次交棒予非家族成員。

霍巴特表示，自己是首位非家族成員的執行長，她自前任執行長、現任董事長艾德‧斯塔克（Ed Stack）手中接班，並且贏得這位創辦人之子的全力支持。

對於身為女性領導者，霍巴特提到自己在百事可樂任職時，當時執行長盧英德（Indra Nooyi）猶如她的導師，使她獲益良多。此外，霍巴特提到自己有位非常強大的母親，「這讓我從沒想過，女性有什麼辦不到的事」。

不過她也說，自己無意淡化女性在職場上的挑戰與掙扎，但在迪克，艾德從未因為她是女性而有所不同。她說：「身為夥伴，我們在很多方面能貢獻一己之長。他（艾德）是一位商人，也是企業家，而我擅長於行銷與策略規劃，這使我們能夠互補。」霍巴特認為，女性與男性看待事情的方法，某種度也能互補，因此「作為一位女性領導人是很大的資產」。

她指出，「對我而言，在領導團隊時，自然而然即採取以人為本的策略，關注隊友同時也關注我們的顧客。這是很大的優勢。」

霍巴特提到當初她在擔任行銷長時，從未要爭取執行長一職，完全投入公司的電商業務與成長契機。但早在幾年前，公司已決定由她接班，這是她始料未及的。有趣的是，霍巴特後來與多位女性執行長聊過，發現幾乎所有人都有類似經驗，就是女性還未看到自己領袖特質前，其他人早已先發覺。

拜疫情期間健身裝備需求大增所賜，迪克近來業績亮眼。上財年（2021年2月止）同店銷售（營運至少一年的實體與數位商店業績）較前一年躍升9.9％，寫下歷來最快成長速度。此波強勁需求持續火熱，本財年第一季（3到5月）同店銷售年增高達115％，前一年此時因疫情封鎖而使得商店大多關門，第二季銷售年增19.2％。

不過和許多零售商一樣，迪克也面臨供應鏈打結的情況，使得運動服、健身器材和戶外設備庫存難以因應旺盛的需求。迪克曾警告，亞洲海運問題可能帶動供應鏈成本上揚，同時也波及假期購物季的銷售成長。

在霍巴特帶領下，迪克更加積極提升市占。今年稍早推出迪克運動屋（Dick’s House of Sport），此為空間更大的旗艦體驗門市，內設攀岩牆等互動設施，提供給熱愛運動者使用。此外，迪克9月在匹茲堡設立首家戶外活動店Public Lands，目標吸引戶外愛好者上門採買。

另一方面，霍巴特致力擴展女性客群。她提到：「女性顧客來到我們的商店購物，往往都只為家人買，卻沒有為自己買什麼」。迪克近幾個月推出一系列聚焦於女性領袖以及女性運動員的廣告，期盼更多女性能採買適合自己、代表自己的產品。霍巴特強調，這些廣告發表後獲得極大迴響，許多人獲得鼓舞與激勵。

(時報資訊)