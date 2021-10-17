國際能源署（IEA）呼籲，為協助降低碳排放，全球各國需要提高對氫能與其儲存鏈的投資。
總部位於巴黎的IEA發布報告指出，到目前為止，全球政府與民間只投注3千億美元在氫能研發與布局計畫。若要讓氫能成為淨零排放的策略之一，IEA預估到2030年前，針對這項能源的投資金額需要達到1.2兆美元。
報告表示，目前全球已有17國對氫能發展有比較完整的策略，還有逾20國宣布將研發相關計畫，高出2019年的3國。
不過IEA也指出，當前這些政府策略多集中在擴大產能，它建議各國應把新產業對氫能的消費進行整合，並加快相關儲存、運送與充電設施的興建腳步。
目前全球的氫能生產依然相當有限，成本也不夠具有競爭力，此外運用的領域多限於精煉與工業等領域。IEA強調，各國應該努力讓氫能在化學、鋼鐵與航太等更多領域上扮演重要角色，並且發展相關技術降低氫能的製造成本。
氫能具有可儲存與發電量穩定特性，而且當它被作為燃料使用時，也不會排放污染物或二氧化碳。不過製造成本居高不下與製成方式卻是提高其產能的主要阻礙。現今大部分的氫能主要是透過化石燃料製成，不過在製氫過程中卻會排放9億公噸的二氧化碳，相當於英國與印尼的碳排放總和。
氫能其實也可藉由太陽能或風電等再生能源將水電解後而生成。這種被稱為綠氫的氫能，雖然成本比化石燃料製成的氫能多出2到7倍。不過IEA認為新技術與經濟規模可以協助縮減該差距。
報告指出，當前有將近4百項綠氫計畫正在進行或處於初期階段。IEA預估這些計畫可望在2030年讓氫能產量每年達到8百萬公噸，雖然大幅超出2021年的逾5萬公噸，不過卻仍舊低於2030年減碳目標所需的8千萬公噸。
(時報資訊)
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