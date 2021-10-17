全球對煤和天然氣需求量超過新冠疫情爆發前水準，石油需求量距離疫前高點也不遠。外界本希望透過疫情，加快從石化燃料轉向乾淨能源的速度，但石化燃料需求大增使能源轉型出現倒退。

全球天然氣供應短缺而帶動煤需求大增，刺激兩者價格創新高。紐約西德州與倫敦布蘭特等原油價格也各自創七年和三年新高，加上中國近期多個地區限電或停電，都反映能源需求大幅回升，全球仍需要石化燃料來滿足需求。

能源顧問公司FGE石油需求分析部主管卡佐科格魯（Cuneyt Kazokoglu）說，2020年爆發疫情後出現石化燃料需求急跌，完全是各國嚴格限制經濟活動所致，並非能源轉型政策發揮作用。

國際能源署（IEA）指稱，過去三季全球能源需求仍依賴石化燃料，非核能的再生能源占需求比率不到20％。

石化燃料價格高漲，讓多國能源轉型政策遭外界抨擊，但部份地區轉型政策仍發揮作用，像歐洲推高碳價目的是就算供電不足，仍能降低電力公司啟用燃煤發電的意願。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）認為目前能源供應不足令石化燃料價格高漲，並非各國能源轉型政策所造成。他強調管理得當的乾淨能源轉型，其實是解決能源危機的方法，而不是造成危機的原因。

IEA估計，2021年全球煤需求量增加4.5％，使全年需求量超過2019年水準。至於天然氣需求量2020年下跌1.9％，跌幅低於其他能源來源，2021年預計增加3.2％至逾4兆立方公尺。

顧問公司Rystad Energy認為2021年北半球冬季嚴寒，會增加多國對煤、液態天然氣（LNG）、電力和石油等取暖需求上升。雖LNG占全球能源供應比率僅略高於10％，但其全球交易穩定，較容易調度來解決短期能源供應不足問題。

(時報資訊)