美國政府15日宣布，自11月起放寬對外國旅客的旅遊禁令，完整接種新冠疫苗者將可獲准搭機入境美國。預期旅遊限制鬆綁將刺激石油需求再度攀升，國際油價因此一度漲破85美元大關。
布蘭特近月期油15日收高1％到每桶84.86美元，盤中一度觸抵85.1美元，創2018年10月以來最高價位。該油價累計過去一周漲3％，為連續第六周周線收紅。西德州期油也同步收漲1.2％到82.28美元，一周漲幅達3.5％，為第八周收高。
基於全球經濟逐漸從疫情復甦，已大幅推升對石油的需求。美國決定11月開放旅遊禁令，讓石油需求進一步走高。同一時間，美國石油庫存銳減，加上石油輸出國組織OPEC無意擴大產出，導致原油供給呈現吃緊情況。
拜登政府15日宣布11月8日起，允許完全接種疫苗的國外旅客入境美國，結束2020年3月起實施的邊境封鎖措施。這些旅客登機前，需要展示疫苗接種證明文件，以及陰性的病毒檢測結果。
至於18歲以下未成年者，若沒有接種疫苗，只要在父母陪同下，也可進入美國。
美國疾病管制預防中心（CDC）補充說，只要是食品暨藥物管理局（FDA）與世衛核准使用的疫苗，入境美國都能被接受。若是兩劑疫苗混打不同品牌，只要是FDA與世衛認可，也可獲准進入。
目前被FDA和世衛核准的疫苗有輝瑞、莫德納、嬌生、AZ、中國國藥與科興等共6種。
這項消息公布後，美國多數航空公司、旅館及郵輪業者股價均走高。先前受到疫情衝擊航空旅遊，達美、聯航與美國航空均處於虧損狀態。
國際航空運輸協會（IATA）日前預估，2021年全球航空業虧損將達518億美元。不過也補充說，隨著歐美各國疫苗接種普及，並陸續鬆綁邊境管制，航空業最糟時刻已經過去，2022年虧損將縮減到116億美元。
澳洲政府在同一天也宣布，11月起，雪梨將取消對完整接種疫苗旅客的強制隔離措施；韓國政府則希望在實施最後2周防疫措施後，能從11月開始進入「與新冠共存」模式，分階段恢復正常生活。
(時報資訊)
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