根據ETF發行商ProShares上周五（15日）遞交的文件顯示，該公司發行的美國第一檔比特幣期貨ETF，將於本周開始掛牌交易。受到這項消息激勵，比特幣價格繼續挺進、上周六（16日）還衝破6.2萬美元大關。
其實截至15日午後，美國證管會（SEC）尚未正式批准比特幣期貨ETF上市，SEC或許不會對放行該檔ETF做正式宣布。但從ProShares的聲明來看，SEC不太可能在這個時候阻擋比特幣ETF掛牌。
這檔名為「ProShares Bitcoin Strategy ETF」的比特幣金融產品，是以期貨合約而非現貨交易，在NYSE Arca證券交易所掛牌，交易代碼為BITO。
根據ProShares新提交的文件，掛牌日期預定在周一（18日），但正式交易時間未必在當天，也可能在本周稍後。
加密通貨擁護者呼籲主管機關批准比特幣相關ETF已有數年時間，受比特幣ETF即將上市的消息激勵，比特幣價格在過去一周跳漲逾10％，15日午盤就飆破6.1萬美元，16日周六續漲越過6.2萬美元。
除了ProShares搶頭香、發行美國第一檔比特幣期貨ETF之外，景順（Invesco）、Valkyrie等基金業者，也推出類似的比特幣ETF等著上市。
比特幣期貨ETF獲准掛牌上市，不過追蹤現貨市場價格的比特幣基金能否得到相同待遇，還是一大未知數。
創辦推特及行動支付公司Square的多爾西（Jack Dorsey），是出了名的比特幣擁護者，上周五宣布Square要跨足比特幣挖礦事業。
多爾西發推文指出，Square考慮打造比特幣挖礦系統。在他發布推文要插足挖礦事業的帶動下，比特幣價格再獲提振，衝到6.2萬美元之上，重新朝歷史新高價位邁進。然而受中國先前管制加密貨幣下，目前美國已取代中國，成為全球最大比特幣挖礦國。
(時報資訊)
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