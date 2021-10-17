新冠疫情導致的供應鏈生產瓶頸調整過慢，加上能源危機蠢動，市場不僅擔憂通膨的持續性恐較預期為長，甚至開始提出停滯性通膨重現的可能性。但回顧70年代大通膨時代的背景，並檢視現階段各項引發通膨的短期與長期因素後，可以預期，至少未來一年發生停滯性通膨的機率仍低。本次通膨的持續性雖比預期為長，大部分原因仍是疫情反覆所致，待疫情受控，通膨也將伴隨生產瓶頸改善而舒緩。
20世紀70年代爆發的「兩次石油危機」對全球經濟產生深遠的影響。「兩次石油危機」後，全球原油價格從1970年初的每桶1.2美元，上升至1979年底的近40美元，十年間累計漲幅高達32倍，由此造成當時全球的大通膨。兩次石油危機期間除了造成嚴重的通膨之外，由於生產要素價格短時間內成倍暴漲，使得經濟秩序出現紊亂，1973年到1974年、1979年到1980年，資本主義國家普遍都出現較為嚴重的經濟衰退。物價大幅上漲、經濟增速下降，這種經濟環境組合被稱作為停滯性通膨。
同時市場很容易把70年代的「石油危機」和「大通膨」完全相連起來，認為是「石油危機」造成了當時的「大通膨」。實際上，仔細回顧這段經濟史，會發現「石油危機」並不是70年代全球「大通膨」的決定性因素，當時是先有了持續通膨之後，才發生了「石油危機」，「石油危機」在這個過程中只是扮演一個放大器的角色。
當時美國的通膨問題是從1965年左右即開始出現。1964年1月，美國總統約翰遜提出「偉大社會」（Great Societies）施政目標，並把大規模赤字財政做為經常性政策。與此同時，1965年越南戰爭擴大，美軍直接參戰，因此從1965年開始，美國政府財政支出占GDP的比重不斷上升。
與財政刺激不斷擴大對應的是，美國的CPI增速也是從1965年開始進入上行趨勢，並突破了此前2％的長期震盪上限。
到1969年末，美國的CPI增速已達近6％，通膨在60年代末期，已成為當時美國社會關注的重要經濟問題。總而言之，我們認為，總需求失控應是70年代能源價格漲上去以後，下不來的內在原因，做為供給端衝擊的兩次石油危機，只是外在的催化劑。如果沒有總需求失控這個內在原因，70年代的兩次石油危機，並不一定會造成後續的全球性大通膨。70年代之所以會出現總需求失控背後的遠因應是第一批「嬰兒潮」出生的孩子開始逐漸長大，青年人口占比開始出現大幅攀升，加上政府赤字預算擴大則加劇失控的近因。
回到當下，本次通膨的持續性雖比預期來得長，大部分原因仍是來自疫情所導致的供應鏈生產瓶頸調整過長所致，預估待各國疫情逐步受控下，通膨將會伴隨生產瓶頸改善而舒緩，這個時間點預計最快在年底，最慢於2022年上半年即會發生。
國際能源商品價格近期大幅上漲，原因主要來自地緣政治、短期供需失衡、人為的炒作等，皆是可控的風險。而現階段因經濟解封帶來的報復性需求，距離70年代之總需求失控情境尚遠，應毋須擔憂停滯性通膨的再現。若以未來一到兩年的角度來看，通膨若要往螺旋般上升的方向邁進，必須先要看到充分就業的發生，我們預期這應是2022年底或2023年才需開始關注的議題。
儘管預期本次通膨應將於2022年上半年降溫，短期而言，通膨的預期心理容易帶來股市的類股輪動，科技股、消費股以及轉嫁能力較差的中下游供應鏈將承壓，而金融、能源、原物料、資產等類股將容易見到避險資金的買盤。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：