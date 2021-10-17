氣候變遷快速加上疫情席捲各國，促使機構投資人加快將ESG因素納入投資決策，目前全球ESG相關基金管理規模已超越50兆美元，且從績效表現來看，兼具追求獲利與抗跌效果，成為國際間不容忽略的投資新趨勢。
由金管會證期局指導，證券期貨周邊單位共同主辦的「2021投資新趨勢系列講座」系列講座，16日首場在台中舉辦，針對「永續投資新趨勢」，以及「市場趨勢及投資策略」為主軸，邀請櫃買中心副組長陳葦憓與財經專家夏韻芬進行專題演講。
據聯合國氣候變遷報告書指出，2030年將突破全球暖化的門檻，較先前預估時間提早十年，出現極端氣候的頻率也將增加。陳葦憓表示，全球積極落實ESG，歐盟為實現碳中和目標，對高污染產業課徵碳稅，美國總統拜登也打造「環保政權」，將重返巴黎協定，顯示推動ESG已在加速進行。
陳葦憓說，永續投資以「排除法」跟「整合法」為兩大方向，排除法就是避開對菸酒、軍火及高污染產業進行投資，讓公司因籌資難度增加，進而縮減對社會、環境造成負面影響的業務；整合法是把公司在ESG三面向面臨的風險與機會，納入財務評價與建構投資組合的過程。
對照績效表現，MSCI全球ESG領導者指數1年及3年報酬率，分別達16％、34.8％，皆超越MSCI全球指數及新興市場股票指數同期表現，投資研究機構晨星也提出市場震盪時，ESG主題投資減少下跌約20％的風險。
觀察台灣證券、投信業者發行的永續投資商品，包括純ESG主題、搭配高股息、特定產業等篩選條件的股票型ETF，符合潔淨能源概念的電動車ETF，也有3檔掛牌交易，加上ESG債券ETF與連結上櫃ESG報酬指數的ETN等商品，隨著全球永續投資盛行，相關理財工具可望更加豐富。
夏韻芬建議，目前正面臨升息前哨戰，需留意短線震盪及QE退場時間點。且通膨時代以過去經驗來看，資金會流往美元，抱持不把錢放銀行、不碰黃金，及調整心態、勇於投資、資產配置的「二不三要」策略，同時持有保守與積極部位。
(時報資訊)
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