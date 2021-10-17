檢視2021年以來各類股票ETF基金表現，陸股ETF基金表現墊底，相較台股、美股相關ETF平均約一至兩成不等的報酬表現，陸股ETF基金幾乎全軍覆沒，且平均跌幅超過一成。不過，投信法人看好年底前陸股絕地反攻的量能，建議投資人可趁拉回之際布局，提高投資效益。

　以2021年各類股票ETF表現來看，台股、美股、科技相關ETF表現最佳，即便第三季震盪加劇，也維持有一至兩成不等的平均報酬，不過，陸股ETF基金則受到限電等利空消息衝擊，成為2021年來表現最差的股票ETF基金類型。

　投信法人分析，全球股市9月底後震盪加劇，美股創高後由科技股領頭修正，陸股在政策監管及限電限產雙重管制下弱勢整理。不過，隨著疫情受控、資金持續寬鬆與消費旺季來臨，法人預估後市的補漲空間很大，建議投資人可開始布局。

(時報資訊)

#ETF #陸股 #科技 #美股

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
10/16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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