檢視2021年以來各類股票ETF基金表現，陸股ETF基金表現墊底，相較台股、美股相關ETF平均約一至兩成不等的報酬表現，陸股ETF基金幾乎全軍覆沒，且平均跌幅超過一成。不過，投信法人看好年底前陸股絕地反攻的量能，建議投資人可趁拉回之際布局，提高投資效益。

以2021年各類股票ETF表現來看，台股、美股、科技相關ETF表現最佳，即便第三季震盪加劇，也維持有一至兩成不等的平均報酬，不過，陸股ETF基金則受到限電等利空消息衝擊，成為2021年來表現最差的股票ETF基金類型。

投信法人分析，全球股市9月底後震盪加劇，美股創高後由科技股領頭修正，陸股在政策監管及限電限產雙重管制下弱勢整理。不過，隨著疫情受控、資金持續寬鬆與消費旺季來臨，法人預估後市的補漲空間很大，建議投資人可開始布局。

(時報資訊)