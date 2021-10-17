時序已進入2021年第四季，由於景氣自高檔放緩、貨幣政策開始準備收緊、財政刺激陸續到期，尤其中國監管政策持續與恒大債務危機紛擾，使近月風險趨避情緒升溫，市場波動加大，但不少股票基金仍繳出不錯的報酬率，對於未來一季，法人持續看好歐美等成熟股市之餘，也開始關注2021年沒有表現或跌深的標的，尤其對日股、陸股、亞股及亞洲高收債等標的，保持高度的興趣。
據Stockq資料顯示，截至10月15日止，和「中國」有關的基金績效以負報酬率居多，包括中國基金、大中華基金、香港基金等，此外，日本、南韓等股票基金表現也不如預期，巴西基金、拉丁美洲基金、必需消費、黃金以及公用事業基金和大部份債券基金，2021年績效同樣不理想。
對於這些表現不佳的標的，中租投顧副總經理蘇皓毅相對看好天然資源基金後續表現。他表示，看好的原因是因在美國擴大基建計畫的刺激推助，預計在第四季至2022年，其他金屬及原物料的需求可望回升。另外，受惠先進國家疫情控制得宜，帶動整體經濟，原油的需求及相關消費也會隨之增加。
此外，日股、陸股以及巴西股市，皆有法人認為「未來有補漲行情」。摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，在日本新的首相上台之後，雖然不一定會有大刀闊斧的作為，相信岸田政策面應會比較偏向於支撐經濟，且在政治選舉的不確定消除之後，對日股會是一個較正面因素。
林雅慧進一步指出，若從全球經濟復甦輪動的角度來看，日本是少數2022年經濟增長會比2021年好的經濟體，主要也是因為復甦動能較晚啟動，從東奧之後，日本疫苗施打開始追趕上歐美國家，相信這對日本第四季度的內需消費應該有一定程度的支撐作用。
另日本會採取比較寬鬆的貨幣政策，並不會像美國開始啟動貨幣緊縮措施，會延續較寬鬆貨幣政策，所以如果從輪動或補漲空間的角度來看，日股應是在考慮分散配置一個不錯的標的。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁則相對看好巴西股市。他表示，美歐推動的財政刺激政策將帶來更大的原物料需求，有利巴西經濟與股市，加上巴西股市本益比已回到近10年平均之下，若綜合本益比與預估每股盈餘年增率來看，巴西股市相當具有潛力。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：