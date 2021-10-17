時序已進入2021年第四季，由於景氣自高檔放緩、貨幣政策開始準備收緊、財政刺激陸續到期，尤其中國監管政策持續與恒大債務危機紛擾，使近月風險趨避情緒升溫，市場波動加大，但不少股票基金仍繳出不錯的報酬率，對於未來一季，法人持續看好歐美等成熟股市之餘，也開始關注2021年沒有表現或跌深的標的，尤其對日股、陸股、亞股及亞洲高收債等標的，保持高度的興趣。

據Stockq資料顯示，截至10月15日止，和「中國」有關的基金績效以負報酬率居多，包括中國基金、大中華基金、香港基金等，此外，日本、南韓等股票基金表現也不如預期，巴西基金、拉丁美洲基金、必需消費、黃金以及公用事業基金和大部份債券基金，2021年績效同樣不理想。

對於這些表現不佳的標的，中租投顧副總經理蘇皓毅相對看好天然資源基金後續表現。他表示，看好的原因是因在美國擴大基建計畫的刺激推助，預計在第四季至2022年，其他金屬及原物料的需求可望回升。另外，受惠先進國家疫情控制得宜，帶動整體經濟，原油的需求及相關消費也會隨之增加。

此外，日股、陸股以及巴西股市，皆有法人認為「未來有補漲行情」。摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，在日本新的首相上台之後，雖然不一定會有大刀闊斧的作為，相信岸田政策面應會比較偏向於支撐經濟，且在政治選舉的不確定消除之後，對日股會是一個較正面因素。

林雅慧進一步指出，若從全球經濟復甦輪動的角度來看，日本是少數2022年經濟增長會比2021年好的經濟體，主要也是因為復甦動能較晚啟動，從東奧之後，日本疫苗施打開始追趕上歐美國家，相信這對日本第四季度的內需消費應該有一定程度的支撐作用。

另日本會採取比較寬鬆的貨幣政策，並不會像美國開始啟動貨幣緊縮措施，會延續較寬鬆貨幣政策，所以如果從輪動或補漲空間的角度來看，日股應是在考慮分散配置一個不錯的標的。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁則相對看好巴西股市。他表示，美歐推動的財政刺激政策將帶來更大的原物料需求，有利巴西經濟與股市，加上巴西股市本益比已回到近10年平均之下，若綜合本益比與預估每股盈餘年增率來看，巴西股市相當具有潛力。

(時報資訊)