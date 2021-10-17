投資人想搶台股反彈，又擔心會「連環套」，該怎麼辦？七大投信法人指出，市場較青睞2002年起兩年的高成長性產業，可從中尋找中長期成長股，只要反彈，仍可布局。
法人認為，科技股相對偏好晶圓代工、矽晶圓、IC設計（電源、高速傳輸）、IP、車用電子半導體、鋰電池、雲端伺服器及電子紙等。
至於傳產股部分，抗通膨概念且具基本面的原物料股為首選，如塑化及鋼鐵可多加留意。此外，受惠中國大陸限電政策而有轉單效應的族群，及受惠疫後報復性消費的族群，均有機會成為盤面亮點。
吳文同表示，全球電動車長線成長力道正在加速，汽車電子未來前景值得期待，根據電動車供應鏈業者統計，目前一台電動車平均晶片使用量，較燃油車多出約200顆左右，可見汽車電子相當具有爆發潛力，但需求偏向中長期，長線投資大有可為。
姚郁如也認為，台股反彈時，加碼長期趨勢看好的產業，除了半導體、晶圓代工、5G等，成長潛力特別看好的族群，包括電動車、雲端伺服器及高速運算相關。
復華台灣好收益基金、中小精選經理人沈萬鈞則認為，中國大陸限電造成供應鏈排程大亂，品牌廠尋找第二料源，可能出現產業群聚挪移，猶記得在美中貿易戰、美方制裁華為時，台廠曾發生的華為受害及受惠族群，此次也可能重現，可多留意因中國大陸限電，意外接到大單的廠商。
保德信副總經理葉獻文認為，今年因缺晶片、出貨停頓而受害的汽車產業，明年晶片供應回復正常，就是成長股；而今年因疫情擴散、消費減少而受害的內需股，以及因疫情造成封城停工的越南受害概念股，在全球施打率提升，疫情趨緩下，明年就會是成長股。
而中國能耗雙控措施，造成煤、油價格雙漲，預期替代能源如儲能、風力發電，以及與油價連動的原物料等族群相對受惠。
(時報資訊)
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