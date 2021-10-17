美國第三季財報季開局強勁、國會暫時調高舉債上限至12月，帶動美股震盪收高，台股在護國神山台積電領軍下，大盤以大漲表態。本報訪問台新、安聯、保德信、新光、復華、群益、野村等七大投信，都將這次台股表現定調為「短線反彈」，並強調宜密切關注通膨、美元指數兩大指標變化，再進行投資布局。
新光創新科技基金、大三通基金經理人吳文同指出，重量級電子權值股法說會報喜，因受惠5G、IoT、HPC及車用四大應用長期成長趨勢，晶圓代工廠產能持續吃緊，二線廠商預期11月及2022年第一季仍有機會漲價，近日股價表現也搭配國際股市走強。
美國總統拜登積極介入協調下，洛杉磯港將效法長灘港24小營運，疏通供應鏈瓶頸，或可望減少通膨進一步上升壓力，支撐後續零售消費力道，短期內在美國債務問題緩解，且經濟指標偏強下，美股及台股有望連動反彈。
台新台灣中小基金經理人吳繼先指出，台股目前主要風險是通膨、美元指數／美債殖利率、聯準會（Fed）的態度。Fed將開始縮減購債，資金超前部署，提前撤出新興市場，回頭買美元商品，造成美元指數走強，而根據歷史經驗，美元指數走強，將壓抑台股走勢。
通膨問題則屬雪上加霜，油價、天然氣狂漲，使原本即受疫情、缺料及缺船缺櫃影響的供應鏈，生產端成本上升。而中國大陸拉閘限電再砍一刀，大陸是全世界生產重鎮，又遇到歐美的銷售旺季，生產量不足下，又造成物價上漲，如同向全世界輸出通膨，加劇通膨風險。
群益創新科技基金經理人黃俊斌及安聯台灣大壩基金蕭惠中認為，終端電子產品庫存調整是台股另一大風險，包括手機、PC、筆電、電視等需求都有下滑的現象，預期庫存要調整到2022年第一季，惟股價通常先行表現，隨歐美中消費旺季，如雙十一購物節、感恩節、耶誕節、中國農曆年來臨，消費性電子銷售狀況如報佳音，科技股有望重掌多頭兵符。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，全球資金面保持寬鬆，雖然Fed縮表計畫可能在年底前公布，但預計縮表與升息時程會分開，為了維持經濟穩定，預期2022年利率將維持不變。
主要國家GDP持續成長，台灣第四季透過發行五倍券刺激消費，加上出口維持高速成長，有利企業獲利。惟須留意的是，由於2021年企業獲利位於高檔，在高基期影響下，2022年企業獲利成長率將為持平或個位數，成長趨緩將使指數區間震盪。
(時報資訊)
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