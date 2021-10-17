時序進入第四季，即將迎來雙11、雙12等年度大檔期。法人表示，這段期間原就是電商平台傳統旺季，剛開始推出的五倍券，整體規模高達1,200億元，多數綜合電商平台全站適用，有望帶動第四季台灣零售網路消費大幅成長，點火網家、創業家兄弟、蝦皮購物、Yahoo奇摩、富邦媒等第四季業績表現。
五倍券開跑加上旺季效益帶動，電商業者表示，多項利多匯聚等同「雙11大戰提早開打」，電商將有望迎來史上最強旺季。網家公開近期業績表示，振興五倍券啟用近一周，期間適逢雙十連假，帶動PChome 24h購物平均每日進站人次衝破千萬，連假期間全站銷售額較2020年同期增加1.5倍。
創業家兄弟表示，五倍券開跑後帶動在地商品流量成長，銷售也有亮眼表現，其中生活市集「台灣好物嘉年華」專區以食品生鮮類別最熱銷，銷量較專區設立前成長130％；整體日用品銷售亦有85％漲幅，有望為第四季營運挹注動能。
Yahoo奇摩指出，五倍券啟用後首日流量激增24倍，「台灣製」相關關鍵字熱搜周成長超過兩成，亦帶動Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩購物中心業績周成長兩成，熱搜商品為3C、生活用品、服飾穿搭。
富邦媒除參與數位綁定五倍券，也打造專區協助行銷推廣。法人表示，五倍券振興效益下及旺季帶動，第四季將有望迎來強勁動能。
(時報資訊)
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