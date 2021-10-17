財政部國產署第三批地上權案共11宗標的，合計面積約7.52公頃、權利金底價約24.53億元，預計11月8日開標。其中台中市、雲林縣、高雄市精華地段案最受矚目，台中案坐落在台中車站干城商圈、雲林案靠近高鐵站與虎尾科大，高雄案為夢時代旁大案，估將吸引多家建商搶標。

本次地上權面積最大案件為雲林縣虎尾兩案，面積為6,870坪（4.01億元）、7千坪（3.73億元）的兩宗住宅區標的，因靠近高鐵雲林站、中科虎尾園區，又近虎尾鬧區，具備投資開發潛力。

本次底價最高標的為5.24億元的高雄前鎮案（2,400坪、住宅用地），距離高捷凱旋站僅300公尺，附近有五甲公園、福誠高中，具學區與生活機能良好等亮點，估計得標業者可興建地上權住宅出售。

而配合台中大車站暨干城再生整體規畫，國產署這次也推出底價5.02億元的台中干城案（1,800坪、商業用地），位處台中站前商圈，估計可做為商辦、商旅或百貨公司；而全聯看準台中發展的商機，趕在年中搶下另一宗干城地上權案插旗，預計將做為旗艦門市。

(時報資訊)