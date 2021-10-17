財政部國產署第三批地上權案共11宗標的，合計面積約7.52公頃、權利金底價約24.53億元，預計11月8日開標。其中台中市、雲林縣、高雄市精華地段案最受矚目，台中案坐落在台中車站干城商圈、雲林案靠近高鐵站與虎尾科大，高雄案為夢時代旁大案，估將吸引多家建商搶標。
本次地上權面積最大案件為雲林縣虎尾兩案，面積為6,870坪（4.01億元）、7千坪（3.73億元）的兩宗住宅區標的，因靠近高鐵雲林站、中科虎尾園區，又近虎尾鬧區，具備投資開發潛力。
本次底價最高標的為5.24億元的高雄前鎮案（2,400坪、住宅用地），距離高捷凱旋站僅300公尺，附近有五甲公園、福誠高中，具學區與生活機能良好等亮點，估計得標業者可興建地上權住宅出售。
而配合台中大車站暨干城再生整體規畫，國產署這次也推出底價5.02億元的台中干城案（1,800坪、商業用地），位處台中站前商圈，估計可做為商辦、商旅或百貨公司；而全聯看準台中發展的商機，趕在年中搶下另一宗干城地上權案插旗，預計將做為旗艦門市。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：