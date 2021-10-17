2020年以來，財政部國產署開標四批次地上權案，標脫物件共36宗。據統計，其中多達21宗為建商標走，約占六成，顯示建商高度看好未來兩年房市的後市表現，主要瞄準六都與中部縣市地上權開發商機。

市場人士表示，建商早在2020年就感受到房價將持續上漲，因此自2020年起在全台搶地皮，間接助攻了地上權案標脫率。自2020年以來，國產署地上權案標脫率在40％～50％之間，較過去10％～20％的標脫率大幅成長。

以各大建商進行比較，麗寶集團搶標最積極，旗下包括寶贊開發、福容開發、麗源建設、英和投資等子公司，近兩年合計搶下國產署地上權案共十宗標的，多數位於六都與離島。其中，台北南港玉成案536坪地上權案（得標價7.9億元）、台南北區仁愛案1,253坪地上權（得標價3.59億元）為商業區，分別位於松山車站與台南車站旁，麗寶可有效打造商辦、商旅或百貨公司，創造長期現金流收益。而雙北、高雄、雲林等住宅區地上權，有望做為未來新建案開發出售。

其他建商如北京建設、美邦開發、皇翔建設等合計搶下11宗標的，同樣集中於六都。如皇翔建設以8.5億元搶下台北市微風南京旁的232坪松山敦化案，估計將做高級住宅區出售；北京建設則看準高雄房市，2020年底搶下三民2,200坪地上權案（得標價6.3億元）與鳳山1,960坪地上權案（得標價4.6億元），同樣計畫興建住宅出售。

(時報資訊)