新冠疫情爆發後，全世界人們的購物行為發生了重大變化，從線下快速集中到線上，而全球尚未完全解封、國際展覽取消的狀況下，拓展國外生意需另覓通路，「跨境電商」因此蔚為風潮，還發展成企業打開全球市場的關鍵通路。

過去傳統的進出口貿易行為，是透過進出口商取得商品後，再轉賣給消費者。跨境電商則是將商品直接送到消費者手裡，簡化了中間商的角色，同時降低國際貿易門檻，並縮短營運周期。對企業來說，跨境電商消除地理限制，更避免進出口冗長的貿易流程，讓業者快速拓展國際版圖。

調查指出，2020年台灣中小型企業從事跨境電商外銷的數量僅2.38％。但在疫情催動下，預計2021年全年台灣中小企業經營跨境電商的廠商數量，將增四成，銷售營業額有望再成長18％，超越前兩年的成長幅度。

以台灣電商產業來看，出口營業額主要以「3C周邊用品、汽車配件、戶外與運動用品、手工具、玩具」為前五大產業類別。其中3C周邊用品占比最高，約整體出口產業7.5％。隨跨境電商愈成熟，自行車配件、美妝等台灣優勢產業也蓬勃發展，將成未來最有潛力產業。

儘管跨境電商商機龐大，對中小企業來說，仍存在不少挑戰。調查指出，最常見的前三項分別為「專業人才、策略擬定、營運管理」。在公司人力不足或沒有跨境電商專才的情況下，對於行銷策略的擬定，金流與及稅務相關事宜，以及如何因應市場需求彈性調整營運模式，都是一大挑戰。

跨境電商興起，除中小企業自行架設官網，或透過第三方電商平台將貨賣到海外，大型的綜合型電商也積極搶攻跨境消費商機。網家旗下代購網站比比昂，近期與日本大型二手電商Mercari結盟，攜手搶攻台日跨境電商商機。

此外，Yahoo奇摩拍賣也攜日本專業代標代購電商Buyee，成立競標直購服務聯盟，集結逾6千萬件日本夯品，帶動Yahoo奇摩拍賣日本跨境代購業務，在第三季新會員數年增逾兩成，訂單年增逾三成。

蝦皮購物則瞄準東南亞，從2017年開通跨境業務，已協助超過3萬個跨境賣家，將商品外銷海外，東南亞市場也有超過3萬家店舖加入，涵蓋類別從美妝保健、服飾配件、食品與伴手禮到3C配件及家電設備等，預期全年跨境訂單量將達到雙位數成長。

(時報資訊)