零售通路跨界複合店型從超商、超市一路發展到量販店，藥妝連鎖體系也同步積極轉型為複合店。日本Tomod's特美事繼與美廉社結合後，新開設的北市石牌店首度引進山崎麵包與生鮮冷凍食品；統一康是美則以「生活的店」定位，首次結合「統一Cophi」頂級咖啡，詮釋優質生活的新型態店，成為下一波康是美新展店模式之一。

超商通路轉型複合店型還在進行中，超商龍頭7-ELEVEN目前已超過上千家複合店型，結合了包括博客來、K.Seren、「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡、COLD STONE、21 To Go、Being Fit、現打啤酒、果子屋等逾十種不同的複合業態，不僅遍布住宅、交通幹道、風景區，更延伸至離島門市。自2019年起算到目前為止，7-ELEVEN匯聚人氣品牌與知名肖像，共推出42家品牌聯名主題店，藉由聯名品牌或肖像造型「跨界聯結」，打造遊逛、休憩「空間體驗」。

全家自2015年起即透過複合店型的開發，不斷嘗試結合多元型態，也依商圈別特色，設計不同複合型式，促進來客增加、業績成長。據統計，複合店業績及來客數，平均均較一般店舖高出兩到三成。現有五大複合店型，包括了餐飲型與天和鮮物、咖啡旗艦店策略聯盟，生鮮超市型則有專櫃陳列蔬果、冷凍食品，健康類型則與大樹藥局合作，科技金融店則與台新銀行合作，生活服務類型店則是與自助洗衣開複合店型，總數量大約近420店。

至於萊爾富方面，堪稱複合店型超商的始祖，2007年就於北市迪化店成立首家麵包複合店。目前合作新店型商品結構，包括自助租車、自助換機油、換電/充電站、共享行動電源、汽車百貨、洗衣服務、VR電競、3C智慧家電、百元理髮等九大業態，共計443家，加計上周才開幕的首家「幾米」主題店，總計444家，未來將視商圈需求持續展店，創造新話題、引發新商機。

業者主管表示，超商業界轉型複合店如雨後春筍般出現，主要是話題多，加上符合目前Z世代好買、好拍照的需求，這也是吸引了藥妝業界跟進這波風潮的主要原因。開店要讓消費者一進店，就能一次購足一日所需，尤其後疫情時代，實體零售店能否滿足一次購足的店型設計，已成為決勝的關鍵。

(時報資訊)

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