通路業界布局疫後掀起了一場複合店大戰。統一集團集結通路資源，匯聚7-ELEVEN、康是美、星巴克等10多家關係企業，開出新型店優質生活館，這也是繼7-ELEVEN近三年來，陸續開出10多種複合式店型之後另一力作，與此同時，超市龍頭全聯第三季於台北市的內湖、南港兩區，開出聯合居家外櫃打造一站購足的複合式店型；量販龍頭家樂福則選在南港、青埔等地，開設新型態的社區店。
已在時尚業界發揚光大的Select shop，轉到通路業界朝向極大化發展；近二年的疫情衝擊實體零售業績表現，但統一集團亞洲通路布局未停下來，由統一美麗事業董事長高秀玲主導的通路及新複合店型試驗，陸續開出新型態門市，包括2020年落腳台中的微型百貨Simple-Fit、9月於高雄夢時代登場的原創美妝通路 UNIKCY，以及10月開幕的統一優質生活館，規模相較於同質性的複合店更大，且隨著商圈特性不同，組合品牌大相逕庭，最終目標達成「一站購足」，且有機會讓現在規模350億元的統一美麗事業，擴大至400億元。
此次優質生活館匯聚康是美、7-ELEVEN之外，還有星巴克、聖德科斯與統一集團的南聯國際、德記貿易「冷藏恆溫酒櫃」等，均為首次引進，堪稱統一集團關係企業大結盟；值得注意的是，有別於全家、萊爾富等超商體系發展出來的複合店，採取跨業、跨集團策略聯盟的做法，業界認為，統一集團自家大結盟的企業文化發展模式，以及新型店愈開愈大是否可為Z世代埋單，後續發展值得關注。
超市龍頭全聯從超市結盟外櫃的新經營模式，包括無印良品店中店、詩肯居家等進行結盟，朝向大型量販化發展，被業界視為通路無界的極大化轉型，可能衝擊到傳統百貨的生存空間，全台通路上看1,100家的全聯，在桃園市力邀下16日進駐傳統東門市場，更受矚目。全聯強調，2020年無印良品進駐開店中店以來，目前發展了近20家，為全聯帶來新客源，而過往只要有空間、有客層互補的結盟廠商，皆有機會擴大複合店型，第三季開的南港店總坪數逾4,000坪，未來此模式仍大有機會。
至於量販龍頭家樂福，前年併購頂好超市、JASONS之後，瞬間壯大勢力，第三季回歸南港開出台灣第67家量販店，加上新店與頂好超市改裝後發揮效益，全年業績有望超過900億元。
儘管法商家樂福要賣掉台灣業務的傳言，一再流傳，但家樂福仍持續在台展店，月初進駐桃園青埔A19開了第68店，預估全部家樂福超市年底增至262家，加上JASONS的25家，總計全台規模為354家。家樂福強調，目前社區複合店型逾十家，將視商圈需求進行改裝，強化黏著度才是複合店型最大目的。
(時報資訊)
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