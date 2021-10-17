金管會於本月7日召開「本國銀行總經理第52次業務聯繫會議」。儘管這是金管會定期召開的例會，但主持會議的黃天牧主委，卻不尋常的向與會的各公、民營銀行總經理提出六大勉勵。更難能可貴的是，他所提出的這六大重點，並不只是勉勵、肯定與會的各公、民營銀行，在疫情的嚴峻考驗下，仍能繳出亮眼的營運績效，以及期許業者能有更上層樓的表現。同時也自我期許金管會做為金融產業的主管機關，同樣也必須隨時自我檢視，以提升政策制訂、導引及服務的行政效能。

逐一檢視及詮釋黃天牧主委的這六大發言重點，首先就是勉勵業界在全球視野下，同時也應保有在地化關懷。乍看之下，此一內容似乎並無新意。但關鍵在於除了要有這樣的認知之外，業者是否能夠做到知行合一，才是有待檢驗的指標。而客觀來看，隨著全球化腳步的加快，業界透過全球視野以拓展新的經營面向，而非只是自我設限於傳統熟悉的市場及領域，固然已經成為顯學。但是面對如何同時保有在地化關懷，相對而言反而是過去業者較為疏失之處。

而除了期勉金融業界要能兼顧全球視野及在地關懷兩大面向，其實包括主管機關的金管會，以及整個公部門體系，在推動政務、落實服務時，同樣也需要兼顧全球視野及保有在地化關懷，也才能有效提升政府的服務品質，以及國家競爭力的提升。

依循此一最高原則，黃天牧主委的第二項發言重點「訂定與執行短期目標時，須符合長期發展策略」，同時也對業界公部門體系一體適用。沒有錯，常見的情況是，金融界通常更在意的是經營團隊，能否在每年的股東會上繳出亮眼的營運績效。而這種追求短效的操作模式，其實不只是金融業界的普遍共相；更準確的說，包括三百六十行的各行各業，乃至於各種類型的社團，也都會逐年訂定運作指標以做為績效檢驗之資，而各層級的公務機關，同樣也無法跳脫KPI的魔咒。尤其是在民主選舉制度的任期框限下，各國的執政者更在意的，毋寧是優先制訂、執行能夠收立竿見影之效的政策。至於是否能夠符合長期發展策略、則反而淪為知易行難的擺飾了！

緊接著第三項發言重點「金管會制定政策須考量金融業發展，金融業經營亦須關照更多元的價值，而非僅以股東獲利為依歸」，相較於前兩點的原則性提示，則黃主委明確的自我期金管會在制定政策時，必須考量金融業的發展需求，而不只是專注於如何防弊，的確是難能可貴的空谷足音。相較之下，其他不同部會，自也應反省、檢視，在制定政策時，是否也同時兼顧興利與防弊。

循序漸進的，黃天牧主委的第四項發言重點「金融科技創新須兼顧人文關懷及倫理價值，並促進普惠金融」。現實來看，期待業界既要提升金融科技的創新量能，又要同時兼顧人文關懷及倫理價值，似乎將成為業界難以兼顧的超負荷。然而，從國際的視野來看，包括人文關懷、倫理價值的追求，以及普惠金融的落實，已經成為無可迴避的課題，並成為提升經營格局、品牌價值的新解方。因此，除了金融業者不應視而不見；同樣的，政府體系又何嘗不應更進一步的落實人文關懷及倫理價值，以促進「普惠施政」。

至於第五項重點「誠信是金融業最重要的核心價值」、以及第六項「金管會政策規劃須注意執行的可能性，…避免產生道德風險」，誠信原則其實是涵蓋了公家及全民都必須信守的核心價值，避免產生道德風險更是從法律規範的層次，提升到道德自律的層次。黃天牧主委能夠主動提出，相較於一般政治人物的「雙標言行」，益發凸顯短視、近利、缺乏誠信、更談不上道德自律的政客們，才是比新冠病毒更具破壞力的群體。在呼應認同黃天牧主委的六項諍言之餘，自然期待同時也能成為撥亂反正的指標。則不只金融業，廣及各行各業、全體庶民百姓，也才有可能眺見希望的曙光了！

(時報資訊)