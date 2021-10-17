中國近期陷入能源短缺危機，加上全球天然氣價格飆漲，傳出中國考慮加快敲定美國長期液化天然氣（LNG）的供應，包括中石化、中海油在內的五家中企，正加速與美國出口商磋商。雙方磋商可能帶來價值達數百億美元的交易，從而再度讓中國擴大從美國進口天然氣。
綜合外媒報導，天然氣大漲及電力短缺問題，加劇中國對能源安全的擔憂。多位消息人士表示，目前至少有五家中國公司，包括大型國企中石化、中海油，以及浙江能源等地方政府支持的中國能源經銷商，正與Cheniere Energy和Venture Global等美國天然氣出口商，進行磋商。
消息人士說，預計未來幾個月內，中美將有新交易公布。此前中國民營天然氣公司新奧股份與Cheniere達成為期13年交易，這是自2018年後中美首筆LNG大宗交易。中國在2021年已超越日本，成為全球最大LNG買家。
清楚交易狀況的北京產業人士表示，中方與美國供應商的談判，年初開始進行，近期受到中國發生嚴重的供電、供暖燃料緊張問題，特別是亞洲天然氣價格大漲四倍多，促使雙方交易對話升溫。另一位知情人士提到，在經歷市場劇烈波動後，一些中國買家對自己沒有簽署足夠的長期供應合約，感到懊惱。
中國在天然氣領域對外依存度約40％，在官方減排要求下，近年對天然氣進口逐年增加，天然氣占能源結構比重，也從2015年的5.8％來到2020年的8.4％，LNG進口更受到重視。
值得注意的是，中國2017年曾從美國進口約4.47億美元的LNG，占美國當年LNG出口量15％，成為美國第三大LNG購買國。隨著貿易戰加劇，2019年中國暫停向美國採購天然氣，其後雙方2020年1月簽訂首階段貿易協議，中國承諾對美增購的2千億美元商品中，即包括能源商品。
據彼得森國際經濟研究所（PIIE）推算，2021年前八個月，中國應向美國購買1,130億美元產品，實際僅購買706億美元，完成度為62％，其中能源產品完成度僅42％。美國貿易代表戴琪14日表示，接下來美方將聚焦中國履行首階段貿易協議的成效。（相關新聞見A5）
(時報資訊)
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