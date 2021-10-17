零售額優於預期加上高盛財報耀眼，美股上周收盤全面收高，道瓊指數繳出6月來最佳單周漲幅。綜合外媒報導，美股受銀行股業績輪番報喜帶動的漲勢，能否延續到本周頗受市場期待，其中企業財報扮演著關鍵角色，尤其聚焦在特斯拉和網飛等指標股的表現上。
本周數十家美國企業財報齊發，特斯拉與網飛外，還包括英特爾、寶僑、美國運通等重量級公司。第一波公布季報的企業涵蓋鐵路、航空、醫療保健、科技、金融、能源、消費品等領域，目前預估，標普500企業第三季平均獲利年增32％。
電動車龍頭特斯拉訂於20日發布第三季財報，華爾街預期每股盈餘1.54美元、營收137億美元。但美國財經雜誌《巴隆周刊》報導，特斯拉雖能輕鬆擊敗獲利預估，但不足以推高股價。受到券商Jefferies調高目標價的激勵，特斯拉股價上周五收漲3.02％，報843.03美元，連5個交易日收紅，創2月9日來的8個月收盤新高。周漲幅7.3％寫下周線連8紅，是自2020年2月來最長連漲紀錄。
影音串流龍頭網飛將於周二（19日）公布第3季業績，華爾街分析師看好在當紅夯劇《魷魚遊戲》的號召下，Q3新增訂戶380萬，超出該公司預設目標350萬。預估網飛Q3每股盈餘2.57美元，營收74.8億美元。網飛股價上周五小跌0.9％，收在628.29美元，10月7日曾攀抵646.84美元的歷史新高。
繼美國銀行等同業之後，高盛集團的最新季報也高奏凱歌，帶動上周五股價跳漲3.8％，成了道瓊指數上攻的最大助力。另外當天出爐的9月零售額意外月漲0.7％，也為美股增添利多。
上周五道瓊指數收盤大漲382.2點或1.09％，報35,294.76點。標普500指數收漲0.75％，收在4,471.37點。那斯達克指數收漲0.5％，以14,897.34點作收。
道指上周周漲1.6％，創下6月25日以來最大單周漲幅。標指周漲1.8％，締造7月23日以來最佳單周表現。那指則繳出2.2％周漲幅。
(時報資訊)
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