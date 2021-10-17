台股加權指數15日大漲393點拉出一根長紅棒，市場初步認定大盤已築底，強勢股將成為市場反彈搶短焦點。投資專家表示，從產業展望看好的個股中，加上三大法人持續買進、財報數據亮眼等條件，篩選出台積電、台塑等16檔熱門股，有望帶領台股上演續彈行情。
進一步分析這16檔強勢股，包括財報及展望報喜的台積電，MIH電動聯盟的鴻準、大同、漢磊，車用晶片的凌陽，車用相關的界霖、同欣電、聚和，受惠轉單效應的太陽能族群，如聯合再生、元晶、安集，受鎳價上揚帶動的華新，進入塑化傳統旺季的台塑、亞聚，以及資產股台肥、國產等，近一周吸引三大法人買盤進駐，股價彈力十足。
統一投顧董事長黎方國指出，台積電法說會後，大盤大漲表態，盤中最高一度來到16,772點，突破10月8日前波高點16,771，美中不足的是成交量不到3,000億元，上檔壓力目前有9月22日低點16,838以及月均線16,830點，因此，大盤在16,800點附近壓力頗大，有待補量上攻。
黎方國認為，台積電爆量上攻，站穩所有均線之上，對大盤是利多，若大盤本周能補量上攻，並站穩月均線之上，第四季台股作帳行情可期，若無法站穩月均線，仍建議保守以待。由於美元短線漲多回檔，外資有機會回補大型權值股，台積電、聯電、台塑四寶，短線反彈可期。
台新投顧副總經理黃文清分析，台積電法說及美股財報優於預期，美股大漲亦激勵亞股表現，台股表現在亞股之中居冠。美國企業財報表現亮眼，消除部分市場疑慮，然而美國聯準會（Fed）縮減購債及通膨疑慮影響猶在，加上指數面臨短中期均線反壓，後續除持續追蹤美股財報表現，短線可先觀察加權指數月線能否重新站回。
他指出，油價居高不下，台塑四寶前三季獲利達1,949.33億元，年增逾五倍，且除台化以外，其他三寶營運展望樂觀，在業績支撐下，將成為傳產股的新指標。
群益投顧副總裁曾炎裕則表示，本周個股可聚焦MIH電動車聯盟表現，18日將以「體驗」、「軟體」、「技術」及「感受」四大主題，發表E級距電動車、C級距電動車與電動巴士E BUS，新車在YouTube頻道上亮相，秀出道路行駛影像後，代表電動車能量將是未來業績成長的引擎，電動車商機龐大，吸引全球大廠風起雲湧跟進。（相關新聞見A3、A6）
(時報資訊)
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