美國「有線電視新聞網」(CNN)16日報導,專家認為,近期中國大陸於台海附近的頻繁動作,只是在提醒台灣和美國不要跨越「紅線」,短期內不太可能武力犯台;但北京政府的高壓手段並未如預期般嚇阻台灣民心,反而導致雙方隔閡愈來愈深,專家擔心在和平統一無望下,將導致習近平採取「嚴厲」手段。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS )中國大陸權力專案主任葛來儀(Bonnie Glaser)指出,近期中國大陸軍方積極在台海周邊採取行動,並非代表其有意侵台,而是在國際社會愈來愈願意公開支持台灣下的「沮喪」表現,主要用意是提醒台美不要跨越「紅線」,如爭取正式獨立或在台灣部署大量美軍等。

澳洲國立大學(ANU)澳洲中華全球研究中心(Australian Centre on China in the World)研究員宋文笛表示,中國大陸國家主席習近平近期對外採取強硬態度,是因為中共第19屆六中全會將於11月舉行,他希望藉此在會前鞏固自身勢力;而中國大陸將於2022年面臨中共第20次黨代表大會和北京冬季奧運會等大事,也讓其無暇對台採取大規模軍事行動。

不過加拿大智庫「麥克唐納-勞裡埃研究所」(Macdonald-Laurier Institute)駐台北資深研究員、前加拿大安全情報局分析師寇謐將(J. Michael Cole)指出,若北京政府認為已無望達成和平統一,且習近平的聲譽或權力受到威脅,他便可能採取「嚴厲」手段,以證明其仍「掌控一切」。但宋文笛認為,中國大陸在外交、經濟、軍事等領域的強硬措施,都正為台灣建立更強烈的同仇敵愾和自我認同感,反而與和平統一的目標背道而馳。

(時報資訊)