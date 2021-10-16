大陸《證券時報》15日報導，大陸《個人信息保護法》施行在即，跨境互聯網券商個人信息問題引發關注。針對互聯網券商經營活動中的風險，證監會等監管部門正著力完善相關監管規則。

該報從接近大陸監管部門的人士處了解到，按照所有金融活動均應全面納入監管的要求，大陸證監會等監管部門正著力完善相關監管規則，將依法對此類活動予以規範，加強監管執法，全面保護投資者合法權益。

受此消息影響，有關公司如富途控股（FUTU.O）、老虎證券（TIGR.O）股價大幅下跌。截至美股15日收盤，富途控股下跌13.66％，報63.73美元，只有最高點時的三分之一。老虎證券報7.91美元，下跌3.3％。此前的10月14日，富途控股下跌12.41％，老虎證券跌幅更甚，達到21.19％。

人民網近日點名富途和老虎證券，稱富途控股（互聯網券商富途母公司）及老虎證券均已經完成赴美上市，在《個人信息保護法》明確了個人信息跨境提供規則的背景下，大陸內地公民的個人信息出境問題或將成為提供美股、港股等全球主要市場股票交易服務的互聯網券商將要面臨的新考驗。

證券時報指出，此類境外證券經營機構通過境內關聯平台機構，面向境內投資者開展境外證券交易服務的營銷、開戶等活動，不符合中國《證券法》《證券公司監督管理條例》關於未經許可批准，任何單位和個人不得從事證券業務等相關規定的精神。

對於此類故意規避監管的情況，大陸證監會在2016年就曾發佈投資風險提示，明確除合格境內機構投資者（QDII）和滬深港通機制外，證監會未批准任何境內外機構提供「跨境炒股」服務，提示投資者通過合法渠道參與境外證券市場投資。

2019年7月，受大陸中央網信辦、工信部、公安部、市場監管總局四部門委託，由全國信息安全標準化技術委員會、中國消費者協會、中國互聯網協會、中國網絡空間安全協會成立的APP違法違規收集使用個人信息專項治理工作組就發布通知，評估發現包括老虎證券、富途牛牛等APP在個人信息收集使用方面存在問題且未公開有效聯繫方式，並被要求整改。

報導引述接近大陸監管部門人士表示，按照所有金融活動均應全面納入監管的要求，證監會等監管部門正著力完善相關監管規則，將依法對此類活動予以規範，加強監管執法，全面保護投資者合法權益。

據了解，中國大陸互聯網巨頭騰訊控股持有富途33％的股份，這是騰訊在金融科技領域最大的投資項目之一。

(時報資訊)