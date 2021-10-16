大陸近日缺電嚴重，為緩解發電廠成本緊張，大陸政府稍早宣布15日起實施電改，允許燃煤發電交易價格浮動範圍上限擴大到20％。據江蘇電力交易中心有限公司15日公布資料，電改首日，成交價據基準價上浮了19.94％。
江蘇電力交易中心表示，2021年10月中旬江蘇電力市場月內掛牌交易於10月15日11時結束。本次交易共有44家發電企業、69家售電公司及72家一類使用者參與月內掛牌交易申報。
經過調度部門安全校核，最終成交294筆，成交電量19.98億千瓦時，成交均價人民幣（下同）468.97元／兆瓦時。江蘇省煤電基準價為391元／兆瓦時，此次成交價據基準價上浮了19.94％。
大陸國家發展改革委員會11日公布「關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知」，推動4項電價改革措施，一是有序放開全部燃煤發電電量上網電價，通過市場交易形成上網電價，二是擴大市場交易電價上下浮動範圍，將燃煤發電交易價格浮動範圍上限擴大到20％。
三是有序推動工商業使用者全部進入電力市場，同步取消工商業目錄銷售電價，四是保持居民、農業用電價穩定，保持現行電價水準不變。
(時報資訊)
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