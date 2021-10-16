受疫情影響，此前貨櫃一櫃難求，運價一路飛漲，供應鏈中斷是眾多外貿企業出口難的主要問題。但是十月份以來，連續上漲15個月的海運費首次出現下滑，義烏也迎來一波發貨潮。
大陸央視報導，義烏港共有倉儲面積43萬平方公尺，從義烏市場採購的貨物中，有三分之一從這裡發往全球。每年九、十月份是義烏外貿訂單出貨的旺季，在義烏港內，滿載著貨物的集卡車來回穿梭，一派繁忙的景象。一位正在等待裝貨的集卡車司機表示，他從前一天晚上就來到這裡排隊。
浙江義烏國際商貿城經營戶魏世榮表示，從上個月開始，美線的價格下降幅度很大，從3萬多美元已經降到2萬多美元，運費降了，艙位也有了。所以現在客戶開始催我們，及時給他出貨，而且現在的訂單也比以前多了，不會再受運費問題的顧慮。
不過國外港口擁堵情況還未緩解，運價雖然短暫回檔，但是依然處於高位，國際海運市場缺櫃現象也還時有發生，對此，不少企業也在主動尋求出路。
日前由於國際海運「一櫃難求」、運費大漲，週期更短、運費穩定的中歐班列成了不少外貿企業的新選擇，截至10月1日，中歐班列義烏平台今年累計開行1,004列，發運82,800標準箱，發運櫃量年增長57.7％。
但是，中歐班列的快速增長仍然不足以形成對海運的替代。中歐班列的運輸體量相對有限，目的地也僅限沿線國家。為此，部分貿易商另闢蹊徑，還摸索出了「包船出海」的新模式。貨代變船東，組貨拼櫃、打造專屬航線，有效緩解了義烏部分外貿企業出口面臨的物流和成本問題。
浙江義烏某貨代公司董事長金麗仙表示，公司最大的優點就是自己有櫃，我們向中集直接買貴，已經訂了一萬個貨櫃。現在小船都能把它運力解決掉，大大減輕了大船的壓力，也大大緩解了當下生產企業出口難的問題。
(時報資訊)
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