晶圓代工掀起一波又一波漲價潮，以晶圓價格計算權利金收入的上游矽智財廠，如：智原、力旺、創意、晶心科及M31等便直接受惠。
矽智財（Silicon Intellectual Property; SIP）具有珍貴價值的智慧財產權（ＩＰ），小到自動販賣機內的迪士尼授權玩偶，大到環球影城的哈利波特主題雲霄飛車，來到ＩＣ領域便稱之為矽智財，這是一種可重複使用並事前經過定義、驗證的功能組塊，當半導體製程越來越精密，所需的良率、穩定度也同步提升，在ＩＣ設計的過程中，矽智財扮演的角色就顯得相當重要。簡單來說，ＩＣ設計公司就只要以「矽智財的架構」來設計，每次使用就付一次授權費給所屬的ＩＰ公司，不必從無到有就能幫助相關業者組成複雜功能的ＩＣ，還能省下大量的研發時間和設計成本。
ARM引領全球打頭陣
矽智財在半導體產業中相對集中，引領全球打頭陣的ARM，二○二○年取得了四○％以上的市占率，在手機應用處理器（ＡＰ）領域市占率甚至高達九成，排名第二和第三的則依序是新思科技、益華電腦，市占率為十九．二％及六％。
ARM業務聚焦在處理器核心矽智財，本身並不製造晶片，只將設計晶片的方案授權給客戶，每顆晶片以售價的百分比來計算向客戶收取專利費，正因為這個模式，最終使得ARM架構的晶片遍地開花，去年曾引發各界轟動的輝達併購ARM事件，足以顯見ARM在半導體鏈上游的重要性。而根據研調機構IPNest推出的市場報告，全球設計ＩＰ銷售額成長十六．七％，達到四六億美元，ARM成長十七．四％優於整體預期，它的ＩＰ在全球廣泛獲得晶片商採用，並出現在各種電子裝置中，其中ＩＰ權利金銷售成長十六％、ＩＰ授權費成長十九．九％，晶片出貨量已累積超過一千九百億顆，雖然目前在伺服器ＩＰ領域仍然市占不高，不過近年ARM已開始全力衝刺雲端資料中心與高效能運算、邊緣運算，推出聚焦雲端和數據中心的Neoverse N1和N2平台、以及針對高性能應用的Ｖ１平台，這對於進軍伺服器市場是非常重要的一步。
有母公司當靠山最吃香
一顆ＩＣ晶片從無到有的過程中，得經過半導體上游的ＩＰ及ＩＣ設計、到中游進行晶圓代工的ＩＣ製造，再到下游的封裝測試、ＩＣ模組、ＩＣ通路業者等層層關卡，擁有完整的半導體產業聚落和分工，是台灣半導體產值能突破三兆的最大優勢。ＩＰ公司的主要營收來源有三類，例如前期的簽約授權費用，毛利率約八○至一○○％、量產權利金，毛利率一○○％、委託設計（ＮＲＥ）─替客戶進行ＩＣ委外設計，加上投片量產服務─協助客戶向晶圓代工廠取得技術服務等，即為TurnKey服務，近來由於晶圓代工緊俏，許多規模較小的ＩＣ晶片廠希望能透過矽智財公司與代工廠搭上線，間接取得代工產能的門票，這也有望挹注ＩＰ業者推升營收表現。
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