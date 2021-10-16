1名資深股民表示，自己操作股票多年，年報酬率高達15%至35%之間，名下有2間房子，1間自住、1間出租，但近期發覺本金僅200萬投資，以20%年獲利平均來看，一年僅40萬獲利，因此考慮將另一間房子賣掉，屆時手頭有1200萬的資金便於操作。豈料大批網友狂勸，「本金200跟1200心態不一樣」、「在想什麼，房產就是保值分散風險，全押股票會後悔」。

1名股齡15年的網友在PTT股板發文，他從大學開始投資，投資配置主要以股票10%和選擇權價差單90%，由於自有一套交易模型，年報酬率高達15%至35%，經歷大大小小的股災，也都安全挺過。

原PO近期考慮將名下兩套房子中，出租的另一套賣掉，以增加手頭資金，「現在賣出，可拿現金至少1000萬回來，就有1200萬，假設我用最保守投資，年獲利20%，一年獲利240萬」，他認為錢滾錢是賺錢最快的方式。

貼文一出後，多數網友都認為沒必要將房子賣掉，若需要資金，貸款即可，「拿房子貸款就好了，幹嘛賣」、「貸款吧，房價至少不太會跌」、「繼續租人，房子拿去貸款」、「在想什麼，有房產就是保值就是要分散投資，全壓股票你會後悔的」、「不用賣吧，拿去貸款就好」。

也有部分網友質疑，「股齡15年有需要上來問？」、「這種股齡+股災全閃過，來問韭菜不是很怪嗎」、「你有這樣的股齡跟報酬率，還需要問人嗎？ 然後建議你開課，應該會比操盤好賺」。

(時報資訊)