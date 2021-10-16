1名資深股民表示，自己操作股票多年，年報酬率高達15%至35%之間，名下有2間房子，1間自住、1間出租，但近期發覺本金僅200萬投資，以20%年獲利平均來看，一年僅40萬獲利，因此考慮將另一間房子賣掉，屆時手頭有1200萬的資金便於操作。豈料大批網友狂勸，「本金200跟1200心態不一樣」、「在想什麼，房產就是保值分散風險，全押股票會後悔」。
1名股齡15年的網友在PTT股板發文，他從大學開始投資，投資配置主要以股票10%和選擇權價差單90%，由於自有一套交易模型，年報酬率高達15%至35%，經歷大大小小的股災，也都安全挺過。
原PO近期考慮將名下兩套房子中，出租的另一套賣掉，以增加手頭資金，「現在賣出，可拿現金至少1000萬回來，就有1200萬，假設我用最保守投資，年獲利20%，一年獲利240萬」，他認為錢滾錢是賺錢最快的方式。
貼文一出後，多數網友都認為沒必要將房子賣掉，若需要資金，貸款即可，「拿房子貸款就好了，幹嘛賣」、「貸款吧，房價至少不太會跌」、「繼續租人，房子拿去貸款」、「在想什麼，有房產就是保值就是要分散投資，全壓股票你會後悔的」、「不用賣吧，拿去貸款就好」。
也有部分網友質疑，「股齡15年有需要上來問？」、「這種股齡+股災全閃過，來問韭菜不是很怪嗎」、「你有這樣的股齡跟報酬率，還需要問人嗎？ 然後建議你開課，應該會比操盤好賺」。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：