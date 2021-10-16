自2007年上交所首次提出「國際板」的概念以來，至今有關上海國際板的討論不絕於耳。最近，在近期舉辦的首屆新金融青年論壇上，有專家表示，上海國際板的推出時機已經成熟。
騰訊網引用瑞恩資本報導，首屆新金融青年論壇15日在上海舉辦，大陸全國政協委員、上海新金融研究院理事長屠光紹出席論壇時表示，上海的金融開放有一個很重要的抓手是國際板的建設，國際板時機已經成熟。
屠光紹稱，國際板的建設不是簡簡單單說開國際板，當前上海國際金融中心建設的過程中，包括生態體系的擴大開放，國際板有更新、更重要的現實意義和長遠意義。
屠光紹認為，國際板的建設，首先是進一步市場開放的重要體現，應該有境外公司到中國上市，體現進一步擴大開放，深度開放。第二，從上海國際金融中心的功能來說，要在雙迴圈當中起到國際資源配置的重要樞紐和節點作用。
第三，深層次開放包括制度性開放，中國的金融制度、市場制度要對標國際的高標準，但是應該形成中國在規則、規制、標準和管理方面都要能夠更多參與國際遊戲規則的制定，更多發揮中金公司中心的作用。
匯豐銀行（中國）有限公司副董事長、行長兼行政總裁王雲峰，也在論壇上表示，上海應該當仁不讓，再一次推進國際板的發行，國際板的發行給國內的投資人在人民幣不出境的情況下，可以投資國際上好的公司。
王雲峰表示，國際板的推出，對國內資產海外配置會帶來巨大的好處，上海絕對要抓住這個機會。同時在國際板推出的過程中，也可以讓海外大的機構、公司來遵守中國的監管、法律法規，這是上海要研究、推動的重要事情。
(時報資訊)
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