不僅國內的王品集團、歐系進口車紛紛開出漲價第1槍，美國最新9月CPI（消費者物價指數）年增也飆上5.4％，PPI（生產者物價指數）更年增8.6％，增幅達10年之最，顯示全球供應鏈受阻與勞力短缺持續推高生產成本，通膨怪獸腳步進逼，你卻還在大手大腳花錢嗎?食衣住行等物價3%、5%緩步墊高，過程猶如溫水煮青蛙，快看產學與投資界的大咖們的建議，超前部署大通膨時代。
▲美國股神巴菲特：投資自身及好公司的股票
曾在2009年波克夏海瑟威的股東會上被問及通膨議題，巴菲特建議，投資自己及出色企業是對抗通膨的最佳解答，同時購買多元化的指數基金也是相對有利的選擇。
他認為，首先要提高自己的專業技能，「如果你是最好的老師、最好的外科醫生甚至是最好的律師，你就能從國家經濟分到一塊餅，貨幣價值的變化就不太重要。」
此外，擁有傑出企業的股票也是良法，因為無論貨幣市值如何變化，傑出的企業永遠都有需求，「人們願意為他們喜歡的東西付費，如果你投資可口可樂，20年甚至50年後的波動可能不會這麼大。」
巴菲特還說，投資人可選擇低成本的指數基金，因為風險更小，「多元化指數基金一直是最有意義的選擇，應在任何情況下續買標普500指數基金，尤其是在市場崩盤之際。」
▲萬寶投顧總經蔡明彰：投資往上游走，暫避消費性電子
通膨壓力是第4季所有投資人的心頭大患，蔡明彰分析，現在是供給收縮造成原油、天然氣、煤炭產量不足，使經濟成長停滯，自然容易威脅股市。鑑於身處產業中上游的個股較能轉嫁成本，建議選股盡量往上游走。
他並預料，消費電子自去年下半年以來的產品漲價風潮，將畫下休止符，而隨通膨逐漸傳導到民眾的食衣住行，恐排擠消費電子支出，宜減持相關投資比重。
同時，和貨櫃航運反映貿易不同，散裝反映基礎建設及民生需求，與通膨高度相關，特別是在物價續漲、消費者囤貨時，航運族群有望成為大通膨時代下的贏家。
▲央行副總裁陳南光：留心觸發通膨的5大現象
台大經濟學者出身的陳南光，10月13日甫以「消失的通膨何時再現？」為題進行專題演說時直言，通膨預期說變就變，一不小心就會引發真的通膨，不應將現在的物價上漲解釋為短期現象，過去寬鬆貨幣政策仍可維持低通膨，「但以後沒那麼Lucky了」，一席話備受矚目，也被外界關切是否意味台灣央行將升息的前奏。
陳南光還認為，抑制通膨的長期結構性因素已鬆動，但全世界同時面臨的新情勢中，有5大現象可能會觸發通膨大幅上揚：包括去全球化與供應鏈重組、人口老化與勞動力短缺、政府債務貨幣化、通膨與通膨預期逐步升溫、央行抗通膨公信力消失中，且這5大現象台灣也身在其中，不僅躲不開、更需積極因應。
(時報資訊)
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