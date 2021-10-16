台灣東洋2020年爭取代理德國BNT疫苗計畫破局，引發外界有內線交易的疑慮，全案經過一年多的調查，士林地檢署15日採取行動，指揮調查局台北市調處等單位，兵分26路搜索東洋總部等處，並約談總經理施俊良等多名高階主管共26人。東洋對此表示，堅持公司治理，將配合檢調進行調查，若有員工涉及違法事項，不論層級多高，一律嚴懲不貸。
東洋董事長林全在事件爆發後，發了一封信給全體員工，強調東洋是正派經營的公司，若同仁清白，公司一定力挺；若有同仁涉案將加以嚴懲。
柯文哲今在公開場合接受媒體詢問時，針對此事表示，我們還是希望台灣的司法有一天真正是一個公平、公正的司法，所以我都不太喜歡去批評司法，總是這樣，像這種題目都標準答案，我們尊重司法，也期待台灣能有更公正的司法，「所以你說東洋查，那你高端要不要去看一看？」
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：